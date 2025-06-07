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Як виглядає дитяча залізниця в Харкові після прильоту КАБа: фото наслідків

Фото: росіяни вдарили по дитячій залізниці в Харкові (t.me/synegubov)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни ударили керованими авіабомбами по дитячій залізниці в Харкові. З'явились фото руйнувань після атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Синєгубов розповів, що близько 17.35 ворог завдав ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.

Одне з влучань було по дитячій залізниці.

Фото: росіяни вдарили по дитячій залізниці в Харкові (t.me/synegubov) 

Це місце, де зазвичай багато родин із дітьми. Росіяни б’ють саме туди в суботу вдень. На жаль, загинула 30-річна жінка. Ще 18 людей поранено, троє з них перебувають у важкому стані", - повідомив він.

Водночас глава ОВА зазначив, що внаслідок обстрілу пошкоджено

  • 2 будівлі дитячої залізниці,
  • 4 вагони,
  • 2 приватні будинки,
  • господарчу споруду.

"На місці працюють бригади медиків та співробітники ДСНС", - додав він.

Фото з місця прильоту

Правоохоронці розповіли, що ще один КАБ вдарив по території приватного домоволодіння.

"Зруйнована господарча споруда. Сталася пожежа. Третє влучання у лісосмугу поблизу житлового будинку. Без пожежі", - додали в МВС.

 

Найпотужніша атака по Харкову

Зауважимо, що цієї ночі Харків зазнав наймасштабнішого обстрілу з початку повномасштабної війни.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, на місто було скинуто близько 48 безпілотників типу "Шахед", а обласна прокуратура повідомила про понад 50 таких дронів. Окрім цього, ворог застосував керовані авіабомби та ракети.

В результаті атаки постраждали 18 багатоповерхівок, три з яких отримали серйозні конструктивні пошкодження, а також 13 приватних будинків.

Станом на ранок повідомлялось про загибель трьох людей, серед яких немовля віком півтора місяця та 14-річна дівчинка, а також 21 пораненого.

Детальніше про наслідки атаки РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Надвечір росіяни знову атакували Харків. Цього разу двома КАБами.

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