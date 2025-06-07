Як виглядає дитяча залізниця в Харкові після прильоту КАБа: фото наслідків

Синєгубов розповів, що близько 17.35 ворог завдав ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.

Одне з влучань було по дитячій залізниці.

Фото: росіяни вдарили по дитячій залізниці в Харкові (t.me/synegubov)

Це місце, де зазвичай багато родин із дітьми. Росіяни б’ють саме туди в суботу вдень. На жаль, загинула 30-річна жінка. Ще 18 людей поранено, троє з них перебувають у важкому стані", - повідомив він.

Водночас глава ОВА зазначив, що внаслідок обстрілу пошкоджено

2 будівлі дитячої залізниці,

4 вагони,

2 приватні будинки,

господарчу споруду.

"На місці працюють бригади медиків та співробітники ДСНС", - додав він.

Фото з місця прильоту

Правоохоронці розповіли, що ще один КАБ вдарив по території приватного домоволодіння.

"Зруйнована господарча споруда. Сталася пожежа. Третє влучання у лісосмугу поблизу житлового будинку. Без пожежі", - додали в МВС.