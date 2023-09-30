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Як виглядає Дегтярівський міст у Києві після обвалу: фото та відео

Фото: Дігтярівський міст у Києві (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Данило Крамаренко

Внаслідок падіння балок Дегтярівського мосту у Києві перекрито рух вулицею Довженка. У мережі з'явились фото та відео наслідків.

РБК-Україна докладніше розповідає про наслідки.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: публікації місцевих Telegram-каналів "dtp.kiev.ua" та "Киевский движ", а також заяви Київської міської державної адміністрації.

Судячи з опублікованих фото та відео, балки Дегтярівського мосту впали на проїжджу частину. Рух по цій ділянці перекрито.

Фото: у Києві під час реконструкції обрушився Дігтярівський міст (dtp.kiev.ua)

Зазначимо, на реконструкцію мосту міська влада загалом виділила близько 1 млрд гривень.

Фото: Дігтярівський міст у Києві (t.me/k_dvizh)

Працівники кажуть, що на падіння балок встигли вчасно відреагувати, тож обійшлося без жертв та постраждалих.

Що сталося

Сьогодні на вулиці Довженка під час робіт реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація - під час монтажу обвалилися балки. На місце оперативно виїхали аварійно-рятувальні служби.

Зокрема, при монтажі сьомої балки вона втратила стійкість, а під час падіння зачепила частину змонтованої конструкції. В результаті також впали інші шість балок прогонової будови.

Як заявили у КМДА, відповідальність за роботи на об'єкті несе безпосередньо підрядник.

Очікується, що рух транспорту на ділянці вулиці Довженка відновлять до 05:00 2 жовтня.

Реконструкція Дегтярівського шляхопроводу розпочалася у червні. Роботи планувалося завершити до 30 листопада.

 

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