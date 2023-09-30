Как выглядит Дегтяревский мост в Киеве после обрушения: фото и видео

Судя по опубликованным фото и видео, балки Дегтяревского моста упали на проезжую часть. Движение по данному участку перекрыто.

Фото: в Киеве при реконструкции обрушился Дегтяревский мост (dtp.kiev.ua)

Отметим, на реконструкцию моста городские власти в общей сложности выделили около 1 млрд гривен.

Фото: Дегтяревский мост в Киеве (t.me/k_dvizh)

Работники говорят, что на падение балок успели вовремя отреагировать, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

Что произошло

Сегодня на улице Довженко во время работ реконструкции Дегтяревского путепровода произошла чрезвычайная ситуация - при монтаже обвалились балки. На место оперативно выехали аварийно-спасательные службы.

В частности, при монтаже седьмой балки она утратила стойкость, а при падении зацепила часть смонтированной конструкции. В результате также упали другие шесть балок пролетного строения.

Как заявили в КГГА, ответственность за работы на объекте несет непосредственно подрядчик.

Ожидается, что движение транспорта на участке улице Довженко возобновят до 05:00 2 октября.

Реконструкция Дегтяревского путепровода началась в июне. Работы планировалось завершить до 30 ноября.