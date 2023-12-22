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Як виглядає багатоповерхівка в Солом'янському районі Києва після атаки (фото, відео)

Фото: в Києві внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку в Солом'янському районі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Віталій Носач

У Києві внаслідок нічної дронової атаки росіян уламки впали в декількох районах, один із них - Солом'янський, де було значно пошкоджено багатоповерхівку. На верхніх поверхах будинку виникло загоряння, деякі квартири фактично зруйновані.

РБК-Україна публікує кадри із місця подій в матеріалі нижче.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: дані КМВА, ДСНС, КМДА, Офісу генпрокурора та ексклюзивні кадри з місця подій.

Що відомо про наслідки атаки в Солом'янському районі

Цієї ночі ворог дронами-камікадзе "Шахед" знову намагався вразити інфраструктуру і житлові будинки столиці. Так, падіння уламків призвело до значних наслідків у Соломʼянському районі міста.

Зокрема, в багатоповерховому житловому будинку виникло загоряння на верхніх поверхах. За даними рятувальників загоряння виникло на 24 поверсі. Крім того, в трьох квартирах (на 24-26 поверхах) часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна. 

За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований.

Кореспондент РБК-Україна побував на місці подій, де уламки пошкодили багатоповерхівку. Зазначимо, що окрім домівки значно пошкоджено й автівки у подвір'ї.

 

Фото: наслідки падіння уламків у Солом'янському районі Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)

Додамо, що київська прокуратура вже розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

 

Наслідки атаки в інших районах Києва 

Нагадаємо, що окрім Солом'янського також постраждали Голосіївський та Дарницький райони. 

Так, в Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа у кімнаті на другому поверсі двоповерхового приватного недобудованого будинку. Пожежу ліквідовано на площі 20 кв. м. Постраждалих немає.

При цьому в Голосіївському районі відомо про падіння уламка, там без руйнувань та постраждалих.

Росія випустила по Україні 28 "Шахедів"

Цієї ночі ворожа армія знову атакувала Україну дронами-камікадзе. Ворог випустив 28 безпілотників, з яких силам ППО вдалося збити 24.

Загалом дрони знищували в межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей. 

Так, у Київській області в одному внаслідок падіння уламків пошкоджено 3 приватні будинки. В одному з недобудованих будинків сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. Без постраждалих.

Крім того, "Шахеди" атакували й південь країни, де цілями росіяни були об'єкти інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях.

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Київатака дронівСоломенский район