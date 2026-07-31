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Як відрізнити погані турнікети від хороших: поради бойових медиків

17:29 31.07.2026 Пт
2 хв
При виборі турнікета важливо звертати увагу на кілька ключових аспектів
aimg Костянтин Широкун
Як відрізнити погані турнікети від хороших: поради бойових медиків Фото: при виборі турнікета важливо звертати увагу на кілька аспектів (Getty Images)
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При виборі турнікетів для домедичної допомоги варто звертати увагу на силові елементи – вони не повинні гнутися або тріскатися.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись".

За словами опитаних РБК-Україна військових медиків, найдешевші китайські репліки чи ноунейм-вироби з крихкого пластику зазвичай ламаються на 2-3 оберті воротка, коли ви намагаєтеся створити необхідний тиск для зупинки артеріальної кровотечі.

Також важливою є якість стропи – вона не повинна розтягуватися під навантаженням. Якщо стропа тягнеться, затягнути вороток до повного перекриття кровотоку не вдасться. Липучку варто перевірити на надійність фіксації у вологому стані.

Надійний виробник також завжди наносить чітке маркування, простежувані серійні номери та дає офіційну інструкцію.

Що варто мати у аптечці

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що у рюкзаку доцільно мати 1-2 турнікети, підготовлених до негайного використання, також компресійний бандаж ізраїльського типу, гемостатичний або пресований бинт Z-подібного укладання (Z-folded), оклюзійну пов'язку, атравматичні ножиці, дві пари нітрилових рукавичок, перманентний маркер і компактну термоковдру.

В автомобілі аптечка має бути розрахована на декількох постраждалих. В авто варто мати декілька турнікетів, компресійні бандажі різних розмірів, гемостатичні засоби, оклюзійні пов'язки, декілька термоковдр, шини для іммобілізації та розширений перев'язувальний матеріал.

Нагадаємо, також раніше РБК-Україна розповідало про те, що робити, якщо опинилися під завалами.

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Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись