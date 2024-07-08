Як відпочити в Європі не за всі гроші світу: найдешевші міста для туристів

Тирана, Албанія

Тирана - столиця та найбільше місто Республіки Албанія, адміністративний центр області Тирана. Воно утворює одну з 12 самостійних адміністративних одиниць (областей) країни та є найважливішим економічним, фінансовим, політичним і торговим центром республіки.

Нині Тирана зі своєю унікальною архітектурою поступово стає все більш популярним туристичним об'єктом, хоча впродовж тривалого часу місто перебувало в ізоляції на тлі диктатури.

Через місто протікають річки Тирана й Лана. Там створені також чотири штучних озера (Тирана, Паскукані, Фарка, Туфіна) та інші дрібніші водосховища. Навколо озера Тирана розташований Гранд-парк з ботанічним садом і зоопарком.

Тирана (фото: uk.wikipedia.org)

Ніч у бюджетному готелі коштуватиме там від 20 євро.

Вечеря у ресторані середнього рівня - близько 8-12 євро.

За одноразовий квиток на громадський транспорт потрібно буде сплатити 0,4 євро.

Софія, Болгарія

Софія - столиця, найбільше місто, а також головний культурний та економічний центр Болгарії.

Воно є 14-м за розміром містом у Європейському Союзі й лежить у центральній частині Західної Болгарії, в Софійській котловині. На південь від неї височіє гора Витоша, на захід - гора Люлін, на північ - Стара Планина.

Це давнє та спокійне місто може зачарувати своїх гостей незабутніми краєвидами, справжніми перлинами зі списку ЮНЕСКО, музеями й театрами.

Софія (фото: uk.wikipedia.org)

Ніч у бюджетному готелі може коштувати там від 20 євро.

Вечеря у ресторані середнього рівня - близько 8-10 євро.

Одноразовий квиток на громадський транспорт - 0,8 євро.

Каунас, Литва

Каунас (відомий також як Ковно) - друге за величиною місто Литви та порт на річці Німан. Воно є великим промисловим центром і вузлом залізничних й автомобільних шляхів до багатьох міст Балтики.

Каунас, оточений 12-ма старовинними фортецями, зв'язаними між собою тунелями, пропонує туристам відвідати різні історичні пам'ятки. Водночас він відомий своєю сучасною архітектурою та парками.

Каунас (фото: uk.wikipedia.org)

Ніч у бюджетному готелі коштуватиме там від 25 євро.

За вечерю в ресторані середнього рівня доведеться викласти близько 10-13 євро.

А ось одноразовий квиток на громадський транспорт обійдеться в 1 євро.

Бухарест, Румунія

Бухарест (або Букарешт) - столиця Румунії, індустріальний та комерційний центр країни, розташований на берегах річки Димбовиці.

За європейськими стандартами Бухарест - не старе місто, адже перші згадки про нього з'являються лише у 1459 році. Попри це місто постійно підтверджує свій статус осередку румунської культури, мистецтва й політики.

Його еклектична архітектура є сумішшю історичного, перехідного, комуністичного й сучасного стилів. У період між двома Світовими війнами завдяки елегантній міській архітектурі та винахідливості міської еліти Бухарест навіть отримав ім'я "Париж Сходу" або "Маленький Париж".

Вважається, що столиця Румунії є одним з найбезпечніших та найдешевших європейських міст.

Бухарест (фото: uk.wikipedia.org)

Ніч у бюджетному готелі може коштувати там від 25 євро.

Вечеря у ресторані середнього рівня - близько 10-15 євро.

Одноразовий квиток на громадський транспорт - 0,5 євро.

Краків, Польща

Краків - одне з найстаріших міст Польщі, розташоване на березі річки Вісли. Воно є другим за величиною та кількістю мешканців містом після Варшави.

Багата історична спадщина Кракова та його культурні пам'ятки не залишать байдужим нікого. Історичний центр міста з 1978 року належить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Краків (фото: uk.wikipedia.org)

Ніч у бюджетному готелі може коштувати там від 25 євро.

Вечеря у ресторані середнього рівня - близько 10-12 євро.

Одноразовий квиток на громадський транспорт - 1 євро.

Братислава, Словаччина

Братислава - столиця Словацької республіки у центральній Європі (у період з 1536 до 1784 року - столиця Угорщини).

Місто примітне тим, що є єдиною столицею світу, яка безпосередньо має кордони з двома іншими державами - Австрією та Угорщиною.

Це європейське місто відоме своїми культурними пам'ятками, затишними старовинними вуличками, замками та річковими прогулянками.

Братислава (фото: uk.wikipedia.org)

Ніч у бюджетному готелі коштуватиме там від 30 євро.

Вечеря у ресторані середнього рівня - близько 10-14 євро.

Одноразовий квиток на громадський транспорт - 1 євро.

Рига, Латвія

Рига - столиця Латвії, а також найбільший політичний, економічний та культурний центр країни. Місто розташоване на березі Ризької затоки Балтійського моря і є найбільшим містом Балтики, заснованим хрестоносцями у 1201 році.

Історичний центр Риги було визнано світовою спадщиною ЮНЕСКО.

Місто відоме своєю архітектурою та культурними заходами. Воно пропонує безліч безкоштовних або недорогих розваг - включно з музеями, галереями та фестивалями.

Рига (фото: uk.wikipedia.org)

Ніч у бюджетному готелі може коштувати там від 30 євро.

Вечеря у ресторані середнього рівня обійдеться у близько 10-14 євро.

За одноразовий квиток на громадський транспорт доведеться сплатити 1,5 євро.

Будапешт, Угорщина

Будапешт - місто на Дунаї та столиця Угорщини, що поєднує в собі красу та велич багатьох культур.

Місто є головним культурним осередком країни, адже саме там розташовані найбільші національні театри, музеї, мистецькі заклади освіти, інші культурні заклади. Крім того, Будапешт відомий своїми термальними ваннами та смачною (хоча й дещо недооціненою) кухнею.

Для українців місто підготувало приємний бонус - безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Будапешт (фото: uk.wikipedia.org)

Ніч у бюджетному готелі може коштувати від 30 євро.

Вечеря у ресторані середнього рівня - близько 10-15 євро.

Одноразовий квиток на громадський транспорт - 1 євро.

Порту, Португалія

Порту - місто й муніципалітет у Португалії, розташований у західній частині країни, на березі Атлантичного океану, на теренах історичної португальської провінції Дору-Міню.

Порту - друге за розміром місто країни після Лісабону й центр великої північної атлантичної агломерації Велике Порту. Воно вважається одним з найкрасивіших міст у світі та вирізняється бюджетними цінами.

Порту (фото: uk.wikipedia.org)

Ніч у бюджетному готелі може коштувати там від 35 євро.

Вечеря у ресторані середнього рівня - близько 12-15 євро.

Одноразовий квиток на громадський транспорт - 1,5 євро.