Как отдохнуть в Европе не за все деньги мира: самые дешевые города для туристов

Лето традиционно считается сезоном отпусков, так что те, кому посчастливилось получить желаемый отдых, пытаются выбрать наиболее комфортный для себя туристический маршрут. Несмотря на общее представление, что путешествовать за границу - удовольствие не из дешевых, некоторые города Европы предлагают относительно бюджетный вариант досуга.
РБК-Украина со ссылкой на Visit Ukraine рассказывает, какие города Европы для туристов могут стать самыми дешевыми.
Тирана - столица и крупнейший город Республики Албания, административный центр области Тирана. Оно образует одну из 12 самостоятельных административных единиц (областей) страны и является важным экономическим, финансовым, политическим и торговым центром республики.
Ныне Тирана со своей уникальной архитектурой постепенно становится все более популярным туристическим объектом, хотя долгое время город находился в изоляции на фоне диктатуры.
Через город протекают реки Тирана и Лана. Там созданы также четыре искусственных озера (Тирана, Паскукани, Фарка, Туфина) и другие более мелкие водохранилища. Вокруг озера Тирана расположен Гранд-парк с ботаническим садом и зоопарком.
Тирана (фото: uk.wikipedia.org)
Ночь в бюджетной гостинице будет стоить там от 20 евро.
Ужин в ресторане среднего уровня - около 8-12 евро.
За одноразовый билет на общественный транспорт нужно будет заплатить 0,4 евро.
София - столица, самый большой город, а также главный культурный и экономический центр Болгарии.
Он является 14-м по размеру городом в Европейском Союзе и расположен в центральной части Западной Болгарии, в Софийской котловине. К югу от нее возвышается гора Витоша, к западу - гора Люлин, к северу - Старая Планина.
Этот старинный и спокойный город может очаровать своих гостей незабываемыми видами, настоящими жемчужинами из списка ЮНЕСКО, музеями и театрами.
София (фото: uk.wikipedia.org)
Ночь в бюджетном отеле может стоить там от 20 евро.
Ужин в ресторане среднего уровня - около 8-10 евро.
Одноразовый билет на общественный транспорт - 0,8 евро.
Каунас (известный также как Ковно) - второй по величине город Литвы и порт на реке Ниман. Он является крупным промышленным центром и узлом железнодорожных и автомобильных путей во многие города Балтики.
Каунас, окруженный 12 старинными крепостями, связанными между собой тоннелями, предлагает туристам посетить различные исторические достопримечательности. В то же время он известен своей современной архитектурой и парками.
Каунас (фото: uk.wikipedia.org)
Ночь в бюджетной гостинице будет стоить от 25 евро.
За ужин в ресторане среднего уровня придется выложить около 10-13 евро.
А вот одноразовый билет на общественный транспорт обойдется в 1 евро.
Бухарест (или Букарешт) - столица Румынии, индустриальный и коммерческий центр страны, расположенный на берегах реки Дымбовицы.
По европейским стандартам Бухарест - не старый город, ведь первые упоминания о нем появляются только в 1459 году. Несмотря на это, город постоянно подтверждает свой статус центра румынской культуры, искусства и политики.
Его эклектическая архитектура представляет собой смесь исторического, переходного, коммунистического и современного стилей. В период между двумя Мировыми войнами благодаря элегантной городской архитектуре и изобретательности городской элиты Бухарест даже получил имя "Париж Востока" или "Маленький Париж".
Считается, что столица Румынии - один из самых безопасных и дешевых европейских городов.
Бухарест (фото: uk.wikipedia.org)
Ночь в бюджетном отеле может стоить там от 25 евро.
Ужин в ресторане среднего уровня - около 10-15 евро.
Одноразовый билет на общественный транспорт - 0,5 евро.
Краков - один из старейших городов Польши, расположенный на берегу реки Вислы. Он является вторым по величине и количеству жителей городом после Варшавы.
Богатое историческое наследие Кракова и его достопримечательности не оставят равнодушным никого. Исторический центр города с 1978 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Краков (фото: uk.wikipedia.org)
Ночь в бюджетном отеле может стоить там от 25 евро.
Ужин в ресторане среднего уровня - около 10-12 евро.
Одноразовый билет на общественный транспорт - 1 евро.
Братислава - столица Словацкой республики в центральной Европе (в период с 1536 по 1784 год - столица Венгрии).
Город примечателен тем, что является единственной столицей мира, непосредственно имеющей границы с двумя другими государствами - Австрией и Венгрией.
Этот европейский город известен своими культурными достопримечательностями, уютными старинными улочками, замками и речными прогулками.
Братислава (фото: uk.wikipedia.org)
Ночь в бюджетной гостинице будет стоить там от 30 евро.
Ужин в ресторане среднего уровня - около 10-14 евро.
Одноразовый билет на общественный транспорт - 1 евро.
Рига - столица Латвии, а также крупнейший политический, экономический и культурный центр страны. Город расположен на берегу Рижского залива Балтийского моря и является самым большим городом Балтики, основанным крестоносцами в 1201 году.
Исторический центр Риги был признан мировым наследием ЮНЕСКО.
Город известен своей архитектурой и культурными мероприятиями. Он предлагает множество бесплатных или недорогих развлечений - включая музеи, галереи и фестивали.
Рига (фото: uk.wikipedia.org)
Ночь в бюджетном отеле может стоить там от 30 евро.
Ужин в ресторане среднего уровня обойдется в около 10-14 евро.
За одноразовый билет на общественный транспорт придется заплатить 1,5 евро.
Будапешт - город на Дунае и столица Венгрии, сочетающая в себе красоту и величие многих культур.
Город является главным культурным центром страны, ведь именно там расположены крупнейшие национальные театры, музеи, художественные учебные заведения, другие культурные заведения. Кроме того, Будапешт известен своими термальными ваннами и вкусной (хотя и несколько недооцененной) кухней.
Для украинцев город подготовил приятный бонус - бесплатный проезд в общественном транспорте.
Будапешт (фото: uk.wikipedia.org)
Ночь в бюджетной гостинице может стоить от 30 евро.
Ужин в ресторане среднего уровня - около 10-15 евро.
Одноразовый билет на общественный транспорт - 1 евро.
Порту - город и муниципалитет в Португалии, расположенный в западной части страны, на берегу Атлантического океана, на территории исторической португальской провинции Дору-Миню.
Порту - второй по размеру город страны после Лиссабона и центр крупной северной атлантической агломерации Большого Порту. Он считается одним из самых красивых городов в мире и отличается бюджетными ценами.
Порту (фото: uk.wikipedia.org)
Ночь в бюджетном отеле может стоить там от 35 евро.
Ужин в ресторане среднего уровня - около 12-15 евро.
Одноразовый билет на общественный транспорт - 1,5 евро.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Visit Ukraine, Wikipedia.
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