Как отдохнуть в Европе не за все деньги мира: самые дешевые города для туристов

Тирана, Албания

Тирана - столица и крупнейший город Республики Албания, административный центр области Тирана. Оно образует одну из 12 самостоятельных административных единиц (областей) страны и является важным экономическим, финансовым, политическим и торговым центром республики.

Ныне Тирана со своей уникальной архитектурой постепенно становится все более популярным туристическим объектом, хотя долгое время город находился в изоляции на фоне диктатуры.

Через город протекают реки Тирана и Лана. Там созданы также четыре искусственных озера (Тирана, Паскукани, Фарка, Туфина) и другие более мелкие водохранилища. Вокруг озера Тирана расположен Гранд-парк с ботаническим садом и зоопарком.

Тирана (фото: uk.wikipedia.org)

Ночь в бюджетной гостинице будет стоить там от 20 евро.

Ужин в ресторане среднего уровня - около 8-12 евро.

За одноразовый билет на общественный транспорт нужно будет заплатить 0,4 евро.

София, Болгария

София - столица, самый большой город, а также главный культурный и экономический центр Болгарии.

Он является 14-м по размеру городом в Европейском Союзе и расположен в центральной части Западной Болгарии, в Софийской котловине. К югу от нее возвышается гора Витоша, к западу - гора Люлин, к северу - Старая Планина.

Этот старинный и спокойный город может очаровать своих гостей незабываемыми видами, настоящими жемчужинами из списка ЮНЕСКО, музеями и театрами.

София (фото: uk.wikipedia.org)

Ночь в бюджетном отеле может стоить там от 20 евро.

Ужин в ресторане среднего уровня - около 8-10 евро.

Одноразовый билет на общественный транспорт - 0,8 евро.

Каунас, Литва

Каунас (известный также как Ковно) - второй по величине город Литвы и порт на реке Ниман. Он является крупным промышленным центром и узлом железнодорожных и автомобильных путей во многие города Балтики.

Каунас, окруженный 12 старинными крепостями, связанными между собой тоннелями, предлагает туристам посетить различные исторические достопримечательности. В то же время он известен своей современной архитектурой и парками.

Каунас (фото: uk.wikipedia.org)

Ночь в бюджетной гостинице будет стоить от 25 евро.

За ужин в ресторане среднего уровня придется выложить около 10-13 евро.

А вот одноразовый билет на общественный транспорт обойдется в 1 евро.

Бухарест, Румыния

Бухарест (или Букарешт) - столица Румынии, индустриальный и коммерческий центр страны, расположенный на берегах реки Дымбовицы.

По европейским стандартам Бухарест - не старый город, ведь первые упоминания о нем появляются только в 1459 году. Несмотря на это, город постоянно подтверждает свой статус центра румынской культуры, искусства и политики.

Его эклектическая архитектура представляет собой смесь исторического, переходного, коммунистического и современного стилей. В период между двумя Мировыми войнами благодаря элегантной городской архитектуре и изобретательности городской элиты Бухарест даже получил имя "Париж Востока" или "Маленький Париж".

Считается, что столица Румынии - один из самых безопасных и дешевых европейских городов.

Бухарест (фото: uk.wikipedia.org)

Ночь в бюджетном отеле может стоить там от 25 евро.

Ужин в ресторане среднего уровня - около 10-15 евро.

Одноразовый билет на общественный транспорт - 0,5 евро.

Краков, Польша

Краков - один из старейших городов Польши, расположенный на берегу реки Вислы. Он является вторым по величине и количеству жителей городом после Варшавы.

Богатое историческое наследие Кракова и его достопримечательности не оставят равнодушным никого. Исторический центр города с 1978 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Краков (фото: uk.wikipedia.org)

Ночь в бюджетном отеле может стоить там от 25 евро.

Ужин в ресторане среднего уровня - около 10-12 евро.

Одноразовый билет на общественный транспорт - 1 евро.

Братислава, Словакия

Братислава - столица Словацкой республики в центральной Европе (в период с 1536 по 1784 год - столица Венгрии).

Город примечателен тем, что является единственной столицей мира, непосредственно имеющей границы с двумя другими государствами - Австрией и Венгрией.

Этот европейский город известен своими культурными достопримечательностями, уютными старинными улочками, замками и речными прогулками.

Братислава (фото: uk.wikipedia.org)

Ночь в бюджетной гостинице будет стоить там от 30 евро.

Ужин в ресторане среднего уровня - около 10-14 евро.

Одноразовый билет на общественный транспорт - 1 евро.

Рига, Латвия

Рига - столица Латвии, а также крупнейший политический, экономический и культурный центр страны. Город расположен на берегу Рижского залива Балтийского моря и является самым большим городом Балтики, основанным крестоносцами в 1201 году.

Исторический центр Риги был признан мировым наследием ЮНЕСКО.

Город известен своей архитектурой и культурными мероприятиями. Он предлагает множество бесплатных или недорогих развлечений - включая музеи, галереи и фестивали.

Рига (фото: uk.wikipedia.org)

Ночь в бюджетном отеле может стоить там от 30 евро.

Ужин в ресторане среднего уровня обойдется в около 10-14 евро.

За одноразовый билет на общественный транспорт придется заплатить 1,5 евро.

Будапешт, Венгрия

Будапешт - город на Дунае и столица Венгрии, сочетающая в себе красоту и величие многих культур.

Город является главным культурным центром страны, ведь именно там расположены крупнейшие национальные театры, музеи, художественные учебные заведения, другие культурные заведения. Кроме того, Будапешт известен своими термальными ваннами и вкусной (хотя и несколько недооцененной) кухней.

Для украинцев город подготовил приятный бонус - бесплатный проезд в общественном транспорте.

Будапешт (фото: uk.wikipedia.org)

Ночь в бюджетной гостинице может стоить от 30 евро.

Ужин в ресторане среднего уровня - около 10-15 евро.

Одноразовый билет на общественный транспорт - 1 евро.

Порту, Португалия

Порту - город и муниципалитет в Португалии, расположенный в западной части страны, на берегу Атлантического океана, на территории исторической португальской провинции Дору-Миню.

Порту - второй по размеру город страны после Лиссабона и центр крупной северной атлантической агломерации Большого Порту. Он считается одним из самых красивых городов в мире и отличается бюджетными ценами.

Порту (фото: uk.wikipedia.org)

Ночь в бюджетном отеле может стоить там от 35 евро.

Ужин в ресторане среднего уровня - около 12-15 евро.

Одноразовый билет на общественный транспорт - 1,5 евро.