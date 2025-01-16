Як відновлювати Україну: українці назвали пріоритетні напрямки відбудови

Натомість підприємці просять оптимізувати законодавство, яке подекуди не працює, а також спрощення процедури взаємодії з державними структурами - електронної взаємодії і її поліпшення. Це зменшило б адмінвитрати для них.

За її словами, під час їх проведення учасникам, серед яких значну кількість склали мешканці громад, а також представники бізнесу, задали питання щодо того, які інфраструктурні та інші проєкти для відновлення громади мають бути впроваджені насамперед. Але аналіз отриманої інформації засвідчив: інтереси цих двох груп суттєво відрізняються.

"Щодо бізнесу, то як показав діалог з цією групою учасників, він сам бачить важливість тих чи інших проєктів та їх економічну доцільність. І, відповідно, має готовність вливати власний ресурс у їх розвиток. Тож потрібно дати йому розвиватись і спростити процедуру взаємодії з державними структурами. Йдеться, зокрема, про електронну взаємодію і її поліпшення. Так діє, зокрема, система ERoads). Це б зменшило адмінвитрати, час на погодження і дозволило б впровадити чіткі строки на виконання чи підготовку документації, а також відслідковувати порушення цих строків представниками органів місцевого самоврядування", - зауважила Шуляк.

Серед інших пунктів, на важливості яких наполягає бізнес:

Розробка дієвого механізму участі у відновленні. Наприклад, бізнес розробив документи на відновлення об'єкта, але не може отримати документи на бронювання спеціалістів. Таким чином, він має ризики фізично не впоратися із взятими зобов'язаннями;

Оптимізація законодавства, яке подекуди не працює:

Впорядкування та підвищення відповідальності керівництва державних структур. Наприклад, бізнес не може отримати фінансування на вже виконані роботи, документи - у Казначействі, а коштів без офіційного вказання причини так і не виділили. У такому випадку можна працювати із посередниками між державою та виконавцем (бізнесом), які б отримували кошти від держави, та після виконання послуг та робіт бізнесом перераховувала кошти на рахунок виконавців робіт.

Група жителів громад, за словами Шуляк, вважає, що насамперед для відновлення громад необхідно реалізувати проєкти, що стосуються таких сфер життєдіяльності:

Енергетичної та теплової безпеки. Йдеться про відновлення інфраструктури - водопостачання, теплозабезпечення, освітлення, та забезпечення стабільної роботи інженерних комунікацій;

Оновлення містобудівної документації. Так, мають бути розроблені план відновлення і розвитку громади, що дозволить приймати швидкі рішення та реагувати на потреби;

Проєкти виробництва з метою розвитку економіки громади;

Виділення та обладнання місць звезення та сортування відходів руйнації (material recovery facility);

Децентралізації;

Безпеки - будівництво укриттів в школах, лікарнях;

Дитячі майданчики та спортивні сектори для дітей та дорослих.

"Отже, як бачимо, бізнес говорить здебільшого про упорядкування законодавства, спрощення системи взаємодії підприємців з держструктурами та боротьбу з бюрократизмом, який уповільнює та ускладнює усі процеси. Натомість жителі громад акцентують увагу на необхідності насамперед подбати про відновлення критичної інфраструктури та захист інженерних комунікацій, щоб забезпечити повноцінну життєдіяльність громад. А вже потім взятися за відновлення закладів освіти, культури тощо з урахуванням безпекового фактора. Паралельно розпочати налагодження сполучення між населеними пунктами, тобто, доріг", - підсумувала Шуляк.