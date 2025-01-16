Як відновлювати Україну: українці назвали пріоритетні напрямки відбудови

Українці просять пріоритезувати проєкти з відновлення України. Мешканці громад наголошують на важливості першочергового відновлення інфраструктури водопостачання, теплозабезпечення, освітлення та забезпечення стабільної роботи інженерних комунікацій, а також оновлення містобудівної документації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк, що посилається на результати звіту за підсумками консультацій щодо законопроекту “Про основні засади відновлення”.
Натомість підприємці просять оптимізувати законодавство, яке подекуди не працює, а також спрощення процедури взаємодії з державними структурами - електронної взаємодії і її поліпшення. Це зменшило б адмінвитрати для них.
За її словами, під час їх проведення учасникам, серед яких значну кількість склали мешканці громад, а також представники бізнесу, задали питання щодо того, які інфраструктурні та інші проєкти для відновлення громади мають бути впроваджені насамперед. Але аналіз отриманої інформації засвідчив: інтереси цих двох груп суттєво відрізняються.
"Щодо бізнесу, то як показав діалог з цією групою учасників, він сам бачить важливість тих чи інших проєктів та їх економічну доцільність. І, відповідно, має готовність вливати власний ресурс у їх розвиток. Тож потрібно дати йому розвиватись і спростити процедуру взаємодії з державними структурами. Йдеться, зокрема, про електронну взаємодію і її поліпшення. Так діє, зокрема, система ERoads). Це б зменшило адмінвитрати, час на погодження і дозволило б впровадити чіткі строки на виконання чи підготовку документації, а також відслідковувати порушення цих строків представниками органів місцевого самоврядування", - зауважила Шуляк.
Серед інших пунктів, на важливості яких наполягає бізнес:
Оптимізація законодавства, яке подекуди не працює:
Група жителів громад, за словами Шуляк, вважає, що насамперед для відновлення громад необхідно реалізувати проєкти, що стосуються таких сфер життєдіяльності:
"Отже, як бачимо, бізнес говорить здебільшого про упорядкування законодавства, спрощення системи взаємодії підприємців з держструктурами та боротьбу з бюрократизмом, який уповільнює та ускладнює усі процеси. Натомість жителі громад акцентують увагу на необхідності насамперед подбати про відновлення критичної інфраструктури та захист інженерних комунікацій, щоб забезпечити повноцінну життєдіяльність громад. А вже потім взятися за відновлення закладів освіти, культури тощо з урахуванням безпекового фактора. Паралельно розпочати налагодження сполучення між населеними пунктами, тобто, доріг", - підсумувала Шуляк.
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