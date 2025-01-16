Как восстанавливать Украину: украинцы назвали приоритетные направления восстановления

Зато предприниматели просят оптимизировать законодательство, которое кое-где не работает, а также упрощения процедуры взаимодействия с государственными структурами - электронного взаимодействия и его улучшения. Это уменьшило бы админзатраты для них.

По ее словам, во время их проведения участникам, среди которых значительное количество составили жители громад, а также представители бизнеса, задали вопрос о том, какие инфраструктурные и другие проекты для восстановления громады должны быть внедрены в первую очередь. Но анализ полученной информации показал: интересы этих двух групп существенно отличаются.

"Что касается бизнеса, то как показал диалог с этой группой участников, он сам видит важность тех или иных проектов и их экономическую целесообразность. И, соответственно, имеет готовность вливать собственный ресурс в их развитие. Поэтому нужно дать ему развиваться и упростить процедуру взаимодействия с государственными структурами. Речь идет, в частности, об электронном взаимодействии и его улучшении. Так действует, в частности, система ERoads). Это бы уменьшило админзатраты, время на согласование и позволило бы внедрить четкие сроки на выполнение или подготовку документации, а также отслеживать нарушение этих сроков представителями органов местного самоуправления", - отметила Шуляк.

Среди других пунктов, на важности которых настаивает бизнес:

Разработка действенного механизма участия в восстановлении. Например, бизнес разработал документы на восстановление объекта, но не может получить документы на бронирование специалистов. Таким образом, он имеет риски физически не справиться с взятыми обязательствами;

Оптимизация законодательства, которое иногда не работает:

Упорядочение и повышение ответственности руководства государственных структур. Например, бизнес не может получить финансирование на уже выполненные работы, документы - в Казначействе, а средств без официального указания причины так и не выделили. В таком случае можно работать с посредниками между государством и исполнителем (бизнесом), которые бы получали средства от государства, и после выполнения услуг и работ бизнесом перечисляла средства на счет исполнителей работ.

Группа жителей общин, по словам Шуляк, считает, что прежде всего для восстановления общин необходимо реализовать проекты, касающиеся таких сфер жизнедеятельности:

Энергетической и тепловой безопасности. Речь идет о восстановлении инфраструктуры - водоснабжения, теплообеспечения, освещения, и обеспечения стабильной работы инженерных коммуникаций;

Обновление градостроительной документации. Так, должны быть разработаны план восстановления и развития общества, что позволит принимать быстрые решения и реагировать на потребности;

Проекты производства с целью развития экономики общины;

Выделение и оборудование мест вывоза и сортировки отходов разрушения (material recovery facility);

Децентрализации;

Безопасности - строительство укрытий в школах, больницах;

Детские площадки и спортивные секторы для детей и взрослых.

"Итак, как видим, бизнес говорит в основном об упорядочении законодательства, упрощении системы взаимодействия предпринимателей с госструктурами и борьбе с бюрократизмом, который замедляет и усложняет все процессы. Зато жители громад акцентируют внимание на необходимости прежде всего позаботиться о восстановлении критической инфраструктуры и защите инженерных коммуникаций, чтобы обеспечить полноценную жизнедеятельность громад. А уже потом взяться за восстановление учебных заведений, культуры и т.д. с учетом фактора безопасности. Параллельно начать налаживание сообщения между населенными пунктами, то есть, дорог", - подытожила Шуляк.