Як відновити загублений паспорт під час війни: інструкція

У разі втрати внутрішнього паспорта громадянина Україні потрібно відразу звернутися в поліцію та отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Для відновлення документів можна звернутися в одну з установ:
підрозділ ДМС;
центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".
В умовах війни відновити паспорт можна лише на підконтрольних Україні територіях, де ситуація є контрольованою.
Які документи потрібно мати?
заява про втрату паспорта;
витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта);
документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;
довідка органу реєстрації встановленого зразка про місце проживання (за наявності).
Крім того, можуть знадобитися додаткові документи (за наявності):
реєстраційний номер облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від його прийняття;
якщо є неповнолітні діти - свідоцтва про їх народження;
свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу;
довідка про статус біженця;
для особи, яка не може пересуватися самостійно - одна фотокартка 10х15 см;