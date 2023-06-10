Как восстановить потерянный паспорт во время войны: инструкция

В случае утери внутреннего паспорта гражданина Украины нужно сразу обратиться в полицию и получить выписку из Единого реестра досудебных расследований. Для восстановления документов можно обратиться в одно из учреждений:
подразделение ГМС;
центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".
В условиях войны восстановить паспорт можно только на подконтрольных Украине территориях, где ситуация контролируется.
Какие документы нужно иметь?
заявление об утрате паспорта;
выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения паспорта);
документ, подтверждающий оплату административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты;
справка органа регистрации установленного образца место жительства (при наличии).
Кроме того, могут потребоваться дополнительные документы (при наличии):
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или уведомление об отказе от его принятия;
если есть несовершеннолетние дети - свидетельства об их рождении;
свидетельство о браке или о расторжении брака;
справка о статусе беженца;
для лица, которое не может передвигаться самостоятельно - одна фотография 10х15 см;