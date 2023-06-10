Як відновити загублений паспорт під час війни: інструкція
Українці у разі втрати, знищення чи пошкодження паспорта можуть відновити документ. Це можна зробити навіть під час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної міграційної служби України.
У разі втрати внутрішнього паспорта громадянина Україні потрібно відразу звернутися в поліцію та отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Для відновлення документів можна звернутися в одну з установ:
- підрозділ ДМС;
- центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".
В умовах війни відновити паспорт можна лише на підконтрольних Україні територіях, де ситуація є контрольованою.
Які документи потрібно мати?
- заява про втрату паспорта;
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта);
- документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;
- довідка органу реєстрації встановленого зразка про місце проживання (за наявності).
Крім того, можуть знадобитися додаткові документи (за наявності):
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від його прийняття;
- якщо є неповнолітні діти - свідоцтва про їх народження;
- свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу;
- довідка про статус біженця;
- для особи, яка не може пересуватися самостійно - одна фотокартка 10х15 см;
- освідчення про взяття на облік бездомних осіб;
- рішення суду про встановлення особи.
Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів значно спростив оформлення паспортів для українців.
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