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Як відновити загублений паспорт під час війни: інструкція

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Україна, Субота 10 червня 2023 15:07
Як відновити загублений паспорт під час війни: інструкція Фото: українцям пояснили, що робити у разі втрати паспорта (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці у разі втрати, знищення чи пошкодження паспорта можуть відновити документ. Це можна зробити навіть під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної міграційної служби України.

У разі втрати внутрішнього паспорта громадянина Україні потрібно відразу звернутися в поліцію та отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Для відновлення документів можна звернутися в одну з установ:

  • підрозділ ДМС;
  • центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

В умовах війни відновити паспорт можна лише на підконтрольних Україні територіях, де ситуація є контрольованою.

Які документи потрібно мати?

  • заява про втрату паспорта;
  • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта);
  • документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;
  • довідка органу реєстрації встановленого зразка про місце проживання (за наявності).

Крім того, можуть знадобитися додаткові документи (за наявності):

  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від його прийняття;
  • якщо є неповнолітні діти - свідоцтва про їх народження;
  • свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу;
  • довідка про статус біженця;
  • для особи, яка не може пересуватися самостійно - одна фотокартка 10х15 см;
  • освідчення про взяття на облік бездомних осіб;
  • рішення суду про встановлення особи.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів значно спростив оформлення паспортів для українців.

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ДМС документи
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