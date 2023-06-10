Як відновити загублений паспорт під час війни: інструкція

Українці у разі втрати, знищення чи пошкодження паспорта можуть відновити документ. Це можна зробити навіть під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної міграційної служби України.

У разі втрати внутрішнього паспорта громадянина Україні потрібно відразу звернутися в поліцію та отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Для відновлення документів можна звернутися в одну з установ:

підрозділ ДМС;

центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

В умовах війни відновити паспорт можна лише на підконтрольних Україні територіях, де ситуація є контрольованою.

Які документи потрібно мати?

заява про втрату паспорта;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта);

документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;

довідка органу реєстрації встановленого зразка про місце проживання (за наявності).

Крім того, можуть знадобитися додаткові документи (за наявності):

реєстраційний номер облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від його прийняття;

якщо є неповнолітні діти - свідоцтва про їх народження;

свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу;

довідка про статус біженця;

для особи, яка не може пересуватися самостійно - одна фотокартка 10х15 см;

освідчення про взяття на облік бездомних осіб;

рішення суду про встановлення особи.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів значно спростив оформлення паспортів для українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.