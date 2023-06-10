Как восстановить потерянный паспорт во время войны: инструкция
Украинцы в случае утери, уничтожения или повреждения паспорта могут восстановить документ. Это можно сделать даже во время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной миграционной службы Украины.
В случае утери внутреннего паспорта гражданина Украины нужно сразу обратиться в полицию и получить выписку из Единого реестра досудебных расследований. Для восстановления документов можно обратиться в одно из учреждений:
- подразделение ГМС;
- центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".
В условиях войны восстановить паспорт можно только на подконтрольных Украине территориях, где ситуация контролируется.
Какие документы нужно иметь?
- заявление об утрате паспорта;
- выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения паспорта);
- документ, подтверждающий оплату административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты;
- справка органа регистрации установленного образца место жительства (при наличии).
Кроме того, могут потребоваться дополнительные документы (при наличии):
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или уведомление об отказе от его принятия;
- если есть несовершеннолетние дети - свидетельства об их рождении;
- свидетельство о браке или о расторжении брака;
- справка о статусе беженца;
- для лица, которое не может передвигаться самостоятельно - одна фотография 10х15 см;
- свидетельство о взятии на учет бездомных лиц;
- решение суда об установлении личности.
Напомним, недавно Кабинет министров значительно упростил оформление паспортов для украинцев.
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