ua ru
Сб, 10 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как восстановить потерянный паспорт во время войны: инструкция

Новина українською →
Украина, Суббота 10 июня 2023 15:07
Как восстановить потерянный паспорт во время войны: инструкция Фото: украинцам объяснили, что делать в случае утери паспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы в случае утери, уничтожения или повреждения паспорта могут восстановить документ. Это можно сделать даже во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной миграционной службы Украины.

В случае утери внутреннего паспорта гражданина Украины нужно сразу обратиться в полицию и получить выписку из Единого реестра досудебных расследований. Для восстановления документов можно обратиться в одно из учреждений:

  • подразделение ГМС;
  • центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".

В условиях войны восстановить паспорт можно только на подконтрольных Украине территориях, где ситуация контролируется.

Какие документы нужно иметь?

  • заявление об утрате паспорта;
  • выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения паспорта);
  • документ, подтверждающий оплату административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты;
  • справка органа регистрации установленного образца место жительства (при наличии).

Кроме того, могут потребоваться дополнительные документы (при наличии):

  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или уведомление об отказе от его принятия;
  • если есть несовершеннолетние дети - свидетельства об их рождении;
  • свидетельство о браке или о расторжении брака;
  • справка о статусе беженца;
  • для лица, которое не может передвигаться самостоятельно - одна фотография 10х15 см;
  • свидетельство о взятии на учет бездомных лиц;
  • решение суда об установлении личности.

Напомним, недавно Кабинет министров значительно упростил оформление паспортов для украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГМС документи
NEWS
Будут критиковать Украину. Венгрия готовит провокационную пресс-конференцию с пленными
Будут критиковать Украину. Венгрия готовит провокационную пресс-конференцию с пленными
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС