Как восстановить потерянный паспорт во время войны: инструкция

Украинцы в случае утери, уничтожения или повреждения паспорта могут восстановить документ. Это можно сделать даже во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной миграционной службы Украины.

В случае утери внутреннего паспорта гражданина Украины нужно сразу обратиться в полицию и получить выписку из Единого реестра досудебных расследований. Для восстановления документов можно обратиться в одно из учреждений:

подразделение ГМС;

центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".

В условиях войны восстановить паспорт можно только на подконтрольных Украине территориях, где ситуация контролируется.

Какие документы нужно иметь?

заявление об утрате паспорта;

выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения паспорта);

документ, подтверждающий оплату административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты;

справка органа регистрации установленного образца место жительства (при наличии).

Кроме того, могут потребоваться дополнительные документы (при наличии):

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или уведомление об отказе от его принятия;

если есть несовершеннолетние дети - свидетельства об их рождении;

свидетельство о браке или о расторжении брака;

справка о статусе беженца;

для лица, которое не может передвигаться самостоятельно - одна фотография 10х15 см;

свидетельство о взятии на учет бездомных лиц;

решение суда об установлении личности.

Напомним, недавно Кабинет министров значительно упростил оформление паспортов для украинцев.

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