UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій: алгоритм дій

Фото: Як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У разі втрати або пошкодження посвідчення учасника бойових дій, військові можуть його відновити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

Для цього необхідно зібрати необхідні документи, включаючи:

  • заяву про заміну зіпсованого/втраченого посвідчення з уточненням причин втрати. Обов'язково вкажіть у заяві номер мобільного телефону;
  • у разі втрати посвідчення (за можливості) - оголошення в газету про втрату;
  • у разі пошкодження посвідчення слід додати зіпсований документ;
  • копія втраченого посвідчення (за наявності) або зазначення номера, серії посвідчення та дати видачі;
  • копії сторінок паспорта (1,2 та 11,12); копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • фотографії розміром 3*4 см - дві штуки.

Після збору документів їх потрібно надіслати на електронну пошту Міністерства ветеранів dpi@mva.gov.ua. Фотографії необхідно надіслати "Укрпоштою" на адресу Міністерства ветеранів (м. Київ, пров. Музейний, 12, 01001).

Важливо зазначити, що дана можливість доступна тільки захисникам і захисницям, які отримали статус УБД відповідно до рішення міжвідомчої комісії, створеної Міністерством ветеранів.

Нагадаємо, раніше військовим пояснили, як можна отримати відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна в Україні