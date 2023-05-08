Як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій: алгоритм дій

У разі втрати або пошкодження посвідчення учасника бойових дій, військові можуть його відновити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.
Для цього необхідно зібрати необхідні документи, включаючи:
Після збору документів їх потрібно надіслати на електронну пошту Міністерства ветеранів dpi@mva.gov.ua. Фотографії необхідно надіслати "Укрпоштою" на адресу Міністерства ветеранів (м. Київ, пров. Музейний, 12, 01001).
Важливо зазначити, що дана можливість доступна тільки захисникам і захисницям, які отримали статус УБД відповідно до рішення міжвідомчої комісії, створеної Міністерством ветеранів.
Нагадаємо, раніше військовим пояснили, як можна отримати відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин.
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