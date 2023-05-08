Как восстановить утерянное удостоверение участника боевых действий: алгоритм действий

В случае утери или повреждения удостоверения участника боевых действий, военные могут его восстановить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.
Для этого необходимо собрать необходимые документы, включая:
После сбора документов их нужно отправить на электронную почту Министерства ветеранов dpi@mva.gov.ua. Фотографии необходимо отправить "Укрпочтой" по адресу Министерства ветеранов (г. Киев, пер. Музейный, 12, 01001).
Важно отметить, что данная возможность доступна только защитникам и защитницам, которые получили статус УБД в соответствии с решением межведомственной комиссии, созданной Министерством ветеранов.
Напомним, ранее военным объяснили, как можно получить отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.
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