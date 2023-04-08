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Як відновити посвідчення учасника бойових дій: пояснення

Фото: військовим пояснили, як відновити посвідчення учасника бойових дій (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Військові при втраті чи пошкодженні посвідчення учасника бойових дій можуть відновити його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

Для відновлення посвідчення військовому потрібно зібрати необхідні документи. Серед них:

  • заява про заміну зіпсованого/втраченого посвідчення з уточненням причин втрати. Обов’язково вкажіть у заяві номер мобільного телефону;
  • у разі втрати посвідчення (за можливості) - оголошення в газету про втрату;
  • у разі пошкодження посвідчення потрібно додати зіпсований документ;
  • копія втраченого посвідчення (за наявності) або зазначення номеру, серії посвідчення та дати видачі;
  • копії сторінок паспорту (1,2 та 11,12), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • фотокартки розміром 3*4 см - дві шт.

Ці документи потрібно надіслати на електронну пошту Мінветеранів dpi@mva.gov.ua. Фотокартки потрібно відправити "Укрпоштою" за адресою Мінветеранів (м. Київ, пров. Музейний, 12, 01001).

"Звертаємо вашу увагу на те, що така можливість доступна для тих захисників і захисниць, які отримували статус УБД згідно з рішенням міжвідомчої комісії, утвореної Мінветеранів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше військовим пояснили, як можна отримати відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

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