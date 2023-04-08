Як відновити посвідчення учасника бойових дій: пояснення

Військові при втраті чи пошкодженні посвідчення учасника бойових дій можуть відновити його.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.
Для відновлення посвідчення військовому потрібно зібрати необхідні документи. Серед них:
Ці документи потрібно надіслати на електронну пошту Мінветеранів dpi@mva.gov.ua. Фотокартки потрібно відправити "Укрпоштою" за адресою Мінветеранів (м. Київ, пров. Музейний, 12, 01001).
"Звертаємо вашу увагу на те, що така можливість доступна для тих захисників і захисниць, які отримували статус УБД згідно з рішенням міжвідомчої комісії, утвореної Мінветеранів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше військовим пояснили, як можна отримати відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин.
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