Як відновити посвідчення учасника бойових дій: пояснення

Для відновлення посвідчення військовому потрібно зібрати необхідні документи. Серед них:

заява про заміну зіпсованого/втраченого посвідчення з уточненням причин втрати. Обов’язково вкажіть у заяві номер мобільного телефону;

у разі втрати посвідчення (за можливості) - оголошення в газету про втрату;

у разі пошкодження посвідчення потрібно додати зіпсований документ;

копія втраченого посвідчення (за наявності) або зазначення номеру, серії посвідчення та дати видачі;

копії сторінок паспорту (1,2 та 11,12), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

фотокартки розміром 3*4 см - дві шт.

Ці документи потрібно надіслати на електронну пошту Мінветеранів dpi@mva.gov.ua. Фотокартки потрібно відправити "Укрпоштою" за адресою Мінветеранів (м. Київ, пров. Музейний, 12, 01001).

"Звертаємо вашу увагу на те, що така можливість доступна для тих захисників і захисниць, які отримували статус УБД згідно з рішенням міжвідомчої комісії, утвореної Мінветеранів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше військовим пояснили, як можна отримати відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

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