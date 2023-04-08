Как восстановить удостоверение участника боевых действий: объяснение

Военные при утере или повреждении удостоверения участника боевых действий могут восстановить его.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.
Для восстановления воинского удостоверения нужно собрать необходимые документы. Среди них:
Эти документы нужно отправить на электронную почту Минветеранов dpi@mva.gov.ua. Фотографии нужно отправить "Укрпочтой" по адресу Минветеранов (г. Киев, пер. Музейный, 12, 01001).
"Обращаем ваше внимание на то, что такая возможность доступна тем защитникам и защитницам, которые получали статус УБД согласно решению межведомственной комиссии, созданной Минветеранов", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее военным объяснили, как можно получить отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.
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