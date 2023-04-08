Как восстановить удостоверение участника боевых действий: объяснение

Для восстановления воинского удостоверения нужно собрать необходимые документы. Среди них:

заявление о замене испорченного/утраченного удостоверения с уточнением причин утраты. Обязательно укажите в заявлении номер мобильного телефона;

в случае утраты удостоверения (по возможности) - объявление в газету о потере;

в случае повреждения удостоверения следует добавить испорченный документ;

копия утраченного удостоверения (при наличии) или указания номера, серии удостоверения и даты выдачи;

копии страниц паспорта (1,2 и 11,12); копии справки о присвоении идентификационного номера;

фотографии размером 3*4 см - две шт.

Эти документы нужно отправить на электронную почту Минветеранов dpi@mva.gov.ua. Фотографии нужно отправить "Укрпочтой" по адресу Минветеранов (г. Киев, пер. Музейный, 12, 01001).

"Обращаем ваше внимание на то, что такая возможность доступна тем защитникам и защитницам, которые получали статус УБД согласно решению межведомственной комиссии, созданной Минветеранов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее военным объяснили, как можно получить отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

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