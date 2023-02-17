Як відключення світла вплинули на виробництво продуктів: відповідь Мінагрополітики

Енергетична криза суттєво не вплинула на виробництво продуктів харчування в Україні. Малі та середні виробники вистояли - з жовтня минулого року виробництво зменшилось на 2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону .

"Енергетика може впливати на ціноутворення загалом. Щодо м’ясної та молочної продукції, то в структурі собівартості - це не більше 5-10%, залежно від типу продукції. Наразі критичного впливу енергетичної кризи на виробництво не передбачається", - сказав він.

Завдяки адаптивності виробників ситуація стабілізується. Тому, за словами Висоцького, різких коливань цін не передбачається.