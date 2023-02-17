Як відключення світла вплинули на виробництво продуктів: відповідь Мінагрополітики
Енергетична криза суттєво не вплинула на виробництво продуктів харчування в Україні. Малі та середні виробники вистояли - з жовтня минулого року виробництво зменшилось на 2%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону.
"Енергетика може впливати на ціноутворення загалом. Щодо м’ясної та молочної продукції, то в структурі собівартості - це не більше 5-10%, залежно від типу продукції. Наразі критичного впливу енергетичної кризи на виробництво не передбачається", - сказав він.
Завдяки адаптивності виробників ситуація стабілізується. Тому, за словами Висоцького, різких коливань цін не передбачається.
Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що Через відключення електроенергії наприкінці 2022 року та перехід сільгоспвиробників на генератори вартість продуктів харчування в Україні зросте на 3-5%.