ua ru
Пт, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як відключення світла вплинули на виробництво продуктів: відповідь Мінагрополітики

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 17 лютого 2023 11:04
Як відключення світла вплинули на виробництво продуктів: відповідь Мінагрополітики Фото: відключення світла скоротили виробництво продуктів в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Енергетична криза суттєво не вплинула на виробництво продуктів харчування в Україні. Малі та середні виробники вистояли - з жовтня минулого року виробництво зменшилось на 2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону.

"Енергетика може впливати на ціноутворення загалом. Щодо м’ясної та молочної продукції, то в структурі собівартості - це не більше 5-10%, залежно від типу продукції. Наразі критичного впливу енергетичної кризи на виробництво не передбачається", - сказав він.

Завдяки адаптивності виробників ситуація стабілізується. Тому, за словами Висоцького, різких коливань цін не передбачається.

Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що Через відключення електроенергії наприкінці 2022 року та перехід сільгоспвиробників на генератори вартість продуктів харчування в Україні зросте на 3-5%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти Міністерство аграрної політики
NEWS
Головна тема – Україна. Чого чекати від Мюнхенської конференції-2023
Головна тема – Україна. Чого чекати від Мюнхенської конференції-2023
DAILY
Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений