Как отключение света повлияли на производство продуктов: ответ Минагрополитики

Энергетический кризис существенно не отразился на производстве продуктов питания в Украине. Малые и средние производители выстояли – с октября прошлого года производство уменьшилось на 2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время телемарафона .

"Энергетика может влиять на ценообразование в целом. Что касается мясной и молочной продукции, то в структуре себестоимости - это не более 5-10%, в зависимости от типа продукции. В настоящее время критическое влияние энергетического кризиса на производство не предполагается", - сказал он.

Благодаря адаптивности производителей ситуация стабилизируется. Потому, по словам Высоцкого, резких колебаний цен не предвидится.