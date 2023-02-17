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Как отключение света повлияли на производство продуктов: ответ Минагрополитики

Новина українською →
Украина, Пятница 17 февраля 2023 11:04
Как отключение света повлияли на производство продуктов: ответ Минагрополитики Фото: отключение света сократило производство продуктов в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Энергетический кризис существенно не отразился на производстве продуктов питания в Украине. Малые и средние производители выстояли – с октября прошлого года производство уменьшилось на 2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время телемарафона .

"Энергетика может влиять на ценообразование в целом. Что касается мясной и молочной продукции, то в структуре себестоимости - это не более 5-10%, в зависимости от типа продукции. В настоящее время критическое влияние энергетического кризиса на производство не предполагается", - сказал он.

Благодаря адаптивности производителей ситуация стабилизируется. Потому, по словам Высоцкого, резких колебаний цен не предвидится.

Ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявлял, что из-за отключения электроэнергии в конце 2022 года и перехода сельхозпроизводителей на генераторы стоимость продуктов питания в Украине вырастет на 3-5%.

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Цены на продукты Министерство аграрной политики
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