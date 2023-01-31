ua ru
Вт, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як відключатимуть світло в Україні сьогодні: графіки по регіонах

Новость на русском →
Україна, Вівторок 31 січня 2023 09:41
Як відключатимуть світло в Україні сьогодні: графіки по регіонах Фото: як відключатимуть світло в Україні сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 31 січня, по Україні застосовуються як планові, і екстрені відключення світла.

РБК-Україна зібрало дані по відключенню світла обленерго та ДТЕК в залежності від регіону.

Київ та область

Як розповіли в ДТЕК "Київські електромережі", наразі в Києві та області ліміти споживання електроенергії, що надав НЕК "Укренерго", дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень (ГПВ). Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна за посиланням (Київ) та за посиланням (Київська область).

Прикарпаття

За даними "Прикарпаттяобленерго", на 31 січня диспетчером НЕК "Укренерго" доведені ліміти на кожну годину доби, згідно яких графік погодинних вимкнень виглядатиме наступним чином.

Як відключатимуть світло в Україні сьогодні: графіки по регіонах

Кропивницький та область

За даними речниці "Кіровоградобленерго" Олени Данильченко, 31 січня у Кропивницькому діють графіки погодинних відключень електроенергії: дві години електрика є, дві години немає.

Суми та область

За даними голови Сум Олександра Лисенка, у зв’язку з гострим дефіцитом потужності в об’єднаній енергосистемі з 8:00 застосовуються графіки стабілізаційних відключень (ГПВ). Наразі діє наступний режим - 4 години світла немає, а 2 години - є.

Вінниця та область

За даними "Вінницяобленерго", 31 січня у Вінницькій області задіяно рівномірне обмеження електропостачання відповідно до графіка погодинного відключення.

Як відключатимуть світло в Україні сьогодні: графіки по регіонах

Одеса та область

Як повідомляє ДТЕК "Одеські електромережі", після ракетного обстрілу Одеси та області, що стався зранку 26 січня, на всій території регіону 31 січня продовжать діяти екстрені (ГАВ) відключення світла. Перевірити інформацію щодо поточних відключень можна за посиланням.

Дніпро та область

В Дніпрі та області ліміти споживання електроенергії, що надав НЕК "Укренерго", дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень (ГПВ). Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Донецька область

За даними ДТЕК "Донецькі електромережі", в регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі неактуальні.

Черкаси та область

За даними ПАТ "Черкасиобленерго", по Черкаській області продовжать діяти червоні графіки погодинних відключень. У разі дотримання лімітів потужності подача електроенергії триватиме довше упродовж всієї доби, вночі (орієнтовно з 00:00 до 06:00) відключень не планується.

  • 1 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
  • 2 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
  • 3 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.

Як повідомлялося, по всій Україні перенесли так звані "дні без відключення світла". Енергетики не проводитимуть виміри споживання через велике навантаження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світла
NEWS
ЗСУ відбили 13 атак росіян і знищили 2 склади боєприпасів, - Генштаб
ЗСУ відбили 13 атак росіян і знищили 2 склади боєприпасів, - Генштаб
DAILY
Гонка наступів. Що визначить хід війни в Україні та змінить розстановку сил на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гонка наступів. Що визначить хід війни в Україні та змінить розстановку сил на фронті