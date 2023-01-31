Как будут отключать свет в Украине сегодня: графики по регионам

Во вторник, 31 января, по Украине применяются как плановые, так и экстренные отключения света.

РБК-Украина собрало данные по отключению света облэнерго и ДТЭК в зависимости от региона.

Киев и область

Как рассказали в ДТЭК "Киевские электросети", в настоящее время в Киеве и области лимиты потребления электроэнергии, которые предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений (ГПО). Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке (Киев) и по ссылке (Киевская область).

Прикарпатье

По данным "Прикарпатьеоблэнерго", на 31 января диспетчером НЭК "Укрэнерго" доведены лимиты на каждый час суток, согласно которым график почасовых отключений будет выглядеть следующим образом.

Кропивницкий и область

По данным пресс-секретаря "Кировоградоблэнерго" Елены Данильченко, 31 января в Кропивницком действуют графики почасовых отключений электроэнергии: два часа электричество есть, два часа нет.

Сумы и область

По данным главы Сум Александра Лысенко, в связи с острым дефицитом мощности в объединенной энергосистеме с 8:00 применяются графики стабилизационных отключений(ГПО). Сейчас действует следующий режим - 4 часа света нет, а 2 часа – есть.

Винница и область

По данным "Винницаоблэнерго", 31 января в Винницкой области задействовано равномерное ограничение электроснабжения в соответствии с графиком почасового отключения.

Одесса и область

Как сообщает ДТЭК "Одесские электросети", после ракетного обстрела Одессы и области, произошедшего утром 26 января, на всей территории региона 31 января продолжат действовать экстренные (ГАО) отключения света. Проверить информацию о текущих отключениях можно по ссылке.

Днепр и область

В Днепре и области лимиты потребления электроэнергии, предоставленного НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений (ГПО). Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Донецкая область

По данным ДТЭК "Донецкие электросети", в регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока неактуальны.

Черкассы и область

По данным ОАО "Черкассыоблэнерго", по Черкасской области продолжат действовать красные графики почасовых отключений. В случае соблюдения лимитов мощности подача электроэнергии будет длиться в сутках ночью (ориентировочно с 00:00 до 06:00) отключений не планируется.