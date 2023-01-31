Как будут отключать свет в Украине сегодня: графики по регионам
Во вторник, 31 января, по Украине применяются как плановые, так и экстренные отключения света.
РБК-Украина собрало данные по отключению света облэнерго и ДТЭК в зависимости от региона.
Киев и область
Как рассказали в ДТЭК "Киевские электросети", в настоящее время в Киеве и области лимиты потребления электроэнергии, которые предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений (ГПО). Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке (Киев) и по ссылке (Киевская область).
Прикарпатье
По данным "Прикарпатьеоблэнерго", на 31 января диспетчером НЭК "Укрэнерго" доведены лимиты на каждый час суток, согласно которым график почасовых отключений будет выглядеть следующим образом.
Кропивницкий и область
По данным пресс-секретаря "Кировоградоблэнерго" Елены Данильченко, 31 января в Кропивницком действуют графики почасовых отключений электроэнергии: два часа электричество есть, два часа нет.
Сумы и область
По данным главы Сум Александра Лысенко, в связи с острым дефицитом мощности в объединенной энергосистеме с 8:00 применяются графики стабилизационных отключений(ГПО). Сейчас действует следующий режим - 4 часа света нет, а 2 часа – есть.
Винница и область
По данным "Винницаоблэнерго", 31 января в Винницкой области задействовано равномерное ограничение электроснабжения в соответствии с графиком почасового отключения.
Одесса и область
Как сообщает ДТЭК "Одесские электросети", после ракетного обстрела Одессы и области, произошедшего утром 26 января, на всей территории региона 31 января продолжат действовать экстренные (ГАО) отключения света. Проверить информацию о текущих отключениях можно по ссылке.
Днепр и область
В Днепре и области лимиты потребления электроэнергии, предоставленного НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений (ГПО). Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Донецкая область
По данным ДТЭК "Донецкие электросети", в регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока неактуальны.
Черкассы и область
По данным ОАО "Черкассыоблэнерго", по Черкасской области продолжат действовать красные графики почасовых отключений. В случае соблюдения лимитов мощности подача электроэнергии будет длиться в сутках ночью (ориентировочно с 00:00 до 06:00) отключений не планируется.
- 1 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 2 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
- 3 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.
Как сообщалось, по всей Украине перенесли так называемые "дни без отключения света". Энергетики не будут проводить замеры потребления из-за большой нагрузки.
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