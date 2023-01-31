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Как будут отключать свет в Украине сегодня: графики по регионам

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Украина, Вторник 31 января 2023 09:41
Как будут отключать свет в Украине сегодня: графики по регионам Фото: как будут отключать свет в Украине сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 31 января, по Украине применяются как плановые, так и экстренные отключения света.

РБК-Украина собрало данные по отключению света облэнерго и ДТЭК в зависимости от региона.

Киев и область

Как рассказали в ДТЭК "Киевские электросети", в настоящее время в Киеве и области лимиты потребления электроэнергии, которые предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений (ГПО). Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке (Киев) и по ссылке (Киевская область).

Прикарпатье

По данным "Прикарпатьеоблэнерго", на 31 января диспетчером НЭК "Укрэнерго" доведены лимиты на каждый час суток, согласно которым график почасовых отключений будет выглядеть следующим образом.

Как будут отключать свет в Украине сегодня: графики по регионам

Кропивницкий и область

По данным пресс-секретаря "Кировоградоблэнерго" Елены Данильченко, 31 января в Кропивницком действуют графики почасовых отключений электроэнергии: два часа электричество есть, два часа нет.

Сумы и область

По данным главы Сум Александра Лысенко, в связи с острым дефицитом мощности в объединенной энергосистеме с 8:00 применяются графики стабилизационных отключений(ГПО). Сейчас действует следующий режим - 4 часа света нет, а 2 часа – есть.

Винница и область

По данным "Винницаоблэнерго", 31 января в Винницкой области задействовано равномерное ограничение электроснабжения в соответствии с графиком почасового отключения.

Как будут отключать свет в Украине сегодня: графики по регионам

Одесса и область

Как сообщает ДТЭК "Одесские электросети", после ракетного обстрела Одессы и области, произошедшего утром 26 января, на всей территории региона 31 января продолжат действовать экстренные (ГАО) отключения света. Проверить информацию о текущих отключениях можно по ссылке.

Днепр и область

В Днепре и области лимиты потребления электроэнергии, предоставленного НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений (ГПО). Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Донецкая область

По данным ДТЭК "Донецкие электросети", в регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока неактуальны.

Черкассы и область

По данным ОАО "Черкассыоблэнерго", по Черкасской области продолжат действовать красные графики почасовых отключений. В случае соблюдения лимитов мощности подача электроэнергии будет длиться в сутках ночью (ориентировочно с 00:00 до 06:00) отключений не планируется.

  • 1 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
  • 2 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
  • 3 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.

Как сообщалось, по всей Украине перенесли так называемые "дни без отключения света". Энергетики не будут проводить замеры потребления из-за большой нагрузки.

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