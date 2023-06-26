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Як відбувалася деокупація Рівнополя: у ЗСУ розкрили деталі

Фото: у ЗСУ розкрили деталі деокупації Рівнополя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українським захисникам довелося подолати мінні загородження окупантів для звільнення села Рівнополя Донецької області.

Про це заявив представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"З усіх боків цей населений пункт був оточений мінними полями дуже складного характеру. Інженерні війська пробили коридор і власне таким чином відбулася деокупація", - розповів Шершень.

Він уточнив, що наразі у населеному пункті відбуваються стабілізаційні заходи.

При цьому, за словами Шершня, у Рівнополі не залишалося жодного мирного мешканця, оскільки це село було повністю зруйноване.

Звільнення Рівнополя

Нагадаємо, сьогодні у Міністерстві оборони України підтвердили, що наші захисники змогли звільнити від росіян Рівнопіль Донецької області.

Активні дії бійців ЗСУ на фронті продовжуються з початку червня. Їм за два тижні вдалося деокупувати вісім населених пунктів на південному сході України.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що така втрата територій може призвести до непоправної деморалізації в лавах ворога. Солдати РФ можуть перестати виконувати накази командування.

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Збройні сили УкраїниДонецька областьВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ