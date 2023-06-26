Як відбувалася деокупація Рівнополя: у ЗСУ розкрили деталі

"З усіх боків цей населений пункт був оточений мінними полями дуже складного характеру. Інженерні війська пробили коридор і власне таким чином відбулася деокупація", - розповів Шершень.

Він уточнив, що наразі у населеному пункті відбуваються стабілізаційні заходи.

При цьому, за словами Шершня, у Рівнополі не залишалося жодного мирного мешканця, оскільки це село було повністю зруйноване.

Звільнення Рівнополя

Нагадаємо, сьогодні у Міністерстві оборони України підтвердили, що наші захисники змогли звільнити від росіян Рівнопіль Донецької області.

Активні дії бійців ЗСУ на фронті продовжуються з початку червня. Їм за два тижні вдалося деокупувати вісім населених пунктів на південному сході України.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що така втрата територій може призвести до непоправної деморалізації в лавах ворога. Солдати РФ можуть перестати виконувати накази командування.