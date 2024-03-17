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Як відбувається лікування туберкульозу: в МОЗ пояснили "маршрут пацієнта"

Неділя 17 березня 2024 09:30
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Як відбувається лікування туберкульозу: в МОЗ пояснили "маршрут пацієнта" Фото: як відбувається лікування туберкульозу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Люди з туберкульозом можуть проходити лікування в лікарні, або ж амбулаторно - вдома під наглядом лікарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Як пояснює МОЗ, більшість людей лікується амбулаторно з першого дня хвороби. Це є безпечно для навколишніх, якщо так визначив лікар.

"Запідозрити туберкульоз можна за симптомами та/або за результатами радіологічного обстеження органів грудної клітки. У деяких випадках у пацієнта беруть мокротиння чи інші біологічні рідини для молекулярно-генетичного дослідження. Цей аналіз також визначає чутливість бактерій до антибіотиків, що допомагає підібрати ефективне лікування", - пояснює пресслужба.

Якщо туберкульоз підтверджують, пацієнта, за потреби, направляють на консультацію до лікаря-фтизіатра. Останній призначає схему лікування й визначає необхідність у госпіталізації. Пацієнти, які потребують стаціонарного лікування - можуть отримати його в регіональних фтизіопульмонологічних закладах.

"Пацієнтів, які не потребують стаціонарного лікування або вже закінчили його, зазвичай веде сімейний лікар, іноді фтизіатр. За потреби сімейний лікар консультується щодо свого пацієнта з фтизіатром", - додає МОЗ.

Сімейний лікар, зі свого боку, супроводжує пацієнта протягом усього лікування:

  • видає необхідні препарати, які медзаклад отримує від регіонального фтизіопульмонологічного закладу;
  • призначає аналізи для відстеження прогресу в лікуванні та виявлення можливих побічних реакцій на терапію;
  • за потреби надає психосоціальну підтримку.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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