Як відбувається лікування туберкульозу: в МОЗ пояснили "маршрут пацієнта"
Люди з туберкульозом можуть проходити лікування в лікарні, або ж амбулаторно - вдома під наглядом лікарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.
Як пояснює МОЗ, більшість людей лікується амбулаторно з першого дня хвороби. Це є безпечно для навколишніх, якщо так визначив лікар.
"Запідозрити туберкульоз можна за симптомами та/або за результатами радіологічного обстеження органів грудної клітки. У деяких випадках у пацієнта беруть мокротиння чи інші біологічні рідини для молекулярно-генетичного дослідження. Цей аналіз також визначає чутливість бактерій до антибіотиків, що допомагає підібрати ефективне лікування", - пояснює пресслужба.
Якщо туберкульоз підтверджують, пацієнта, за потреби, направляють на консультацію до лікаря-фтизіатра. Останній призначає схему лікування й визначає необхідність у госпіталізації. Пацієнти, які потребують стаціонарного лікування - можуть отримати його в регіональних фтизіопульмонологічних закладах.
"Пацієнтів, які не потребують стаціонарного лікування або вже закінчили його, зазвичай веде сімейний лікар, іноді фтизіатр. За потреби сімейний лікар консультується щодо свого пацієнта з фтизіатром", - додає МОЗ.
Сімейний лікар, зі свого боку, супроводжує пацієнта протягом усього лікування:
- видає необхідні препарати, які медзаклад отримує від регіонального фтизіопульмонологічного закладу;
- призначає аналізи для відстеження прогресу в лікуванні та виявлення можливих побічних реакцій на терапію;
- за потреби надає психосоціальну підтримку.
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