Як видалити збережені паролі з Chrome, Safari та інших браузерів, щоб не стати жертвою злому

Масштабна хакерська атака призвела до витоку понад мільярда паролів. Вбудовані менеджери, як правило, не забезпечують належного рівня захисту і можуть бути вразливими під час злому пристрою.
Про те, як видалити збережені паролі з Chrome, Safari та інших браузерів, щоб убезпечити свої дані, розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт Lifehacker.
Видалити збережені паролі можна по одному або відразу всі.
Натисніть на три вертикальні крапки в правому верхньому куті та виберіть "Налаштування".
Перейдіть у "Паролі та автозаповнення", "Менеджер паролів Google". Або через шлях: "Налаштування", "Автозаповнення і паролі", "Менеджер паролів Google".
Щоб видалити окремий логін, клікніть на стрілку поруч із потрібним записом і натисніть "Видалити".
Для видалення всіх даних натисніть "Налаштування" в лівому меню "Менеджера паролів" і виберіть "Видалити всі дані Менеджера паролів Google", потім підтвердіть дію.
На мобільних пристроях Chrome масове видалення поки недоступне, але можна вибрати кілька паролів вручну: відкрийте "Менеджер паролів", натисніть "Редагувати", виділіть потрібні записи і натисніть "Видалити".
Щоб вимкнути збереження паролів, вимкніть опцію "Пропонувати збереження паролів і ключів" у налаштуваннях "Менеджера паролів".
Для видалення паролів у Firefox:
Щоб відключити збереження, перейдіть у "Налаштування", "Приватність і безпека", і зніміть галочку з "Пропонувати зберегти паролі" (або вимкніть перемикач на мобільному пристрої).
Якщо ви використовуєте macOS Sequoia з новим додатком "Паролі", видалити паролі можна так:
Якщо у вас macOS Sonoma або більш рання версія:
Відключити автозбереження можна в застосунку "Паролі" через "Налаштування", "Збережені паролі", обравши "Не запитувати при вході".
Видалити паролі можна так:
Щоб відключити збереження паролів:
В Opera можна видаляти паролі окремо або відразу всі.
Перейдіть у "Налаштування", "Додатково", "Конфіденційність і безпека".
Для масового видалення - виберіть "Очистити дані браузера", "Додатково", позначте "Паролі та інші дані для входу" і натисніть "Видалити дані".
Щоб видалити окремі записи - відкрийте "Автозаповнення", "Паролі", натисніть на три крапки поруч із записом і виберіть "Видалити".
Для вимкнення збереження паролів перемкніть "Пропонувати зберігати паролі" у верхній частині екрана.
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