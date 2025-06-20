Как удалить сохраненные пароли из Chrome, Safari и других браузеров, чтобы не стать жертвой взлома

Масштабная хакерская атака привела к утечке более миллиарда паролей. Встроенные менеджеры, как правило, не обеспечивают должного уровня защиты и могут быть уязвимы при взломе устройства.
О том, как удалить сохраненные пароли из Chrome, Safari и других браузеров, чтобы обезопасить свои данные, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт Lifehacker.
Удалить сохраненные пароли можно по одному или сразу все.
Нажмите на три вертикальные точки в правом верхнем углу и выберите "Настройки".
Перейдите в "Пароли и автозаполнение", "Менеджер паролей Google". Либо через путь: "Настройки", "Автозаполнение и пароли", "Менеджер паролей Google".
Чтобы удалить отдельный логин, кликните по стрелке рядом с нужной записью и нажмите "Удалить".
Для удаления всех данных нажмите "Настройки" в левом меню "Менеджера паролей" и выберите "Удалить все данные Менеджера паролей Google", затем подтвердите действие.
На мобильных устройствах Chrome массовое удаление пока недоступно, но можно выбрать несколько паролей вручную: откройте "Менеджер паролей", нажмите "Редактировать", выделите нужные записи и нажмите "Удалить".
Чтобы отключить сохранение паролей, отключите опцию "Предлагать сохранение паролей и ключей" в настройках "Менеджера паролей".
Для удаления паролей в Firefox:
Чтобы отключить сохранение, перейдите в "Настройки", "Приватность и безопасность", и снимите галочку с "Предлагать сохранить пароли" (или отключите переключатель на мобильном устройстве).
Если вы используете macOS Sequoia с новым приложением "Пароли", удалить пароли можно так:
Если у вас macOS Sonoma или более ранняя версия:
Отключить автосохранение можно в приложении "Пароли" через "Настройки", "Сохраненные пароли", выбрав "Не спрашивать при входе".
Удалить пароли можно так:
Чтобы отключить сохранение паролей:
В Opera можно удалять пароли по отдельности или сразу все.
Перейдите в "Настройки", "Дополнительно", "Конфиденциальность и безопасность".
Для массового удаления - выберите "Очистить данные браузера", "Дополнительно", отметьте "Пароли и другие данные для входа" и нажмите "Удалить данные".
Чтобы удалить отдельные записи - откройте "Автозаполнение", "Пароли", нажмите на три точки рядом с записью и выберите "Удалить".
Для отключения сохранения паролей переключите "Предлагать сохранять пароли" в верхней части экрана.
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