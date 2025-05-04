Як вибратися з боргової ями: три дієві лайфхаки, щоб закрити кредити

Значна частина українців сьогодні живе "в борг" і не може закрити свої кредити. На це впливає відсутність доходів та слабке фінансове планування.
Як закрити свої борги та навчитись накопичувати – читайте у матеріалі РБК-Україна.
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Більшість українців потрапляють у боргову пастку не через відсутність доходів, а через слабке фінансове планування. Люди часто не мають резервного фонду, живуть "від зарплати до зарплати" і легко піддаються споживацьким спокусам. Новий телефон чи відпустка в кредит – поширена практика, яка приносить тимчасове задоволення, але затягує в тривалий борг.
До того ж дуже рідко уважно вивчаються умови кредитів до кінця. "У договорах часто "зашиті" додаткові витрати – страховки, комісії, пеня. Якщо до цього додати ще кілька мікропозик із захмарними відсотками, ситуація стає критичною", – розповіла РБК-Україна фінансовий планер інвестиційної компанії iPlan.ua Лариса Мошківська.
Позичальники беруть кредити без чіткого плану погашення і не усвідомлюють реальної вартості боргу. "У підсумку людина має боргову спіраль і постійний дефіцит грошей", – додала експерт.
Метод "снігової кулі" – проста й психологічно ефективна стратегія. Спершу погашаєте найменший кредит – це мотивує. Далі сума, яку ви раніше витрачали на нього, йде на закриття наступного боргу, і так далі.
Метод "лавини" передбачає погашення кредитів з найвищими відсотками в першу чергу. Таким чином ви мінімізуєте переплати та швидше скорочуєте загальний борг.
Консолідація кредитів допоможе, якщо є кілька кредитів. Їх можна об’єднати в один з нижчою ставкою та зручним графіком платежів. Це працює особливо добре, якщо всі борги в одному банку.
З початку 2025 року в Україні запровадили обмеження на ставки за мікропозиками, тепер вони не можуть перевищувати 1,5–2% на день. Раніше ці показники сягали 5–7%, тому експерти називають зміни позитивними, хоч і частковими.
"Звісно, це все ще дорого, але краще, ніж було", – зазначила фінансова консультантка.
Крім того, набули чинності нові правила щодо штрафів і пені – їхній розмір не може перевищувати подвійну суму основного боргу. Також кредитори тепер зобов’язані вказувати повну вартість позики у річному обчисленні, що має підвищити прозорість умов для споживачів.
Однак, попри нові норми, ринок кредитування залишається складним для позичальників. За словами експерта, ставки в банках усе ще високі: за споживчими кредитами українці можуть платити 30–40% річних.
Це свідчить про те, що фінансове навантаження на населення залишається значним, навіть за умов регуляторних змін. Єдиний реальний захист – фінансова грамотність. Якщо ви розумієте, як працює складний відсоток, вмієте планувати свої витрати та уникати імпульсивних покупок, то кредитів можна буде уникати зовсім. Або брати їх свідомо і повертати за планом.
Нагадаємо, що навіть за умов невеликого доходу свої фінанси можна взяти під контроль. Уміння жити відповідно до своїх доходів – навичка, яка лежить в основі фінансової стабільності.
З 1 вересня 2025 року за програмою Нової української школи у 8 та 9 класах діти почнуть опановувати фінансову грамотність. Прогнозують, що це позитивно вплине на подальший розвиток української молоді.
Під час підготовки матеріалу були використані коментарі Лариси Мошківської, фінансового планера інвестиційної компанії iPlan.ua та публікація освітнього проєкту з фінансової грамотності "ФінКульт".