5 фінансових звичок, які допоможуть українцям накопичити гроші без стресу

Як взяти під контроль свої фінанси за п’ять простих кроків. Звичка жити за доходами вже за рік може забезпечити фінансову стабільність.

Навіщо потрібно вчитись жити за доходами

"Іноді за нашими витратами може ховатись багато незакритих емоційних потреб. Наприклад, купуємо солодке, коли відчуваємо сум, або останню модель гаджета, бо він у тренді. Шопінг дає тимчасовий сплеск радості, проте може негативно впливати на особистий бюджет", – каже РБК-Україна фінансовий планер інвестиційної компанії iPlan.ua Лариса Мошківська.

Уміння жити відповідно до своїх доходів – навичка, яка лежить в основі фінансової стабільності. Вона не є вродженою, а формується через регулярну практику та усвідомлену зміну поведінкових моделей.

В публікації освітнього проєкту з фінансової грамотності "ФінКульт", заснованого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, зазначається, що нагородою та результатом за дотримання звички, може стати приємне відчуття контролю власних фінансів або майбутня фінансова безпека.

За останні роки фінансова поведінка українців зазнала трансформації під впливом економічної та соціальної нестабільності. Багато хто вперше зіткнувся з необхідністю ретельно аналізувати витрати, відмовлятись від необов’язкових покупок та шукати шляхи оптимізації бюджету.

Психологія на варті фінансової грамотності

В соціальних мережах відомі блогери часто проводять опитування щодо того, скільки люди зароблять та скільки б хотіли витрачати. Результат такий, що дохід частіше є нижчим за бажання витрачати.

Фінансова грамотність часто сприймається як щось абстрактне або надто складне. Але насправді це здебільшого не про формули, а про щоденну поведінку. Ключову роль тут відіграє наш мозок, точніше – механізм формування звичок.

Фото: Економія не має бути жорстокою (Getty Images)

І це насправді досить просто втілити у своє життя. Усе починається з сигналу, яким може стати отримання зарплати, далі формуємо звичку, наприклад, одразу відкладаємо 5-10% від зарплатні, а завершується все нагородою, наприклад, чудовим відчуттям контролю.

Наприклад, ви отримали зарплату в розмірі 40 тисяч гривень. Від неї відкладаємо 4 тисячі й на свої щомісячні потреби залишаємо 36 тисяч. Сума не суттєво відрізняється та не вдарить по кишені, але через рік у нас вже буде відкладено 48 тисяч, що вже більше однієї місячної зарплатні і цей результат є нашою нагородою від запровадження механізму.

Повторення цієї послідовності закріплює модель, яку мозок сприймає як "корисну". Якщо ж ця дія приносить ще й емоційне задоволення, наприклад, спокій або відчуття досягнення, вона закріплюється ще швидше.

П’ять звичок, які допоможуть витрачати менше і почати накопичувати

Одним з п’яти найбільш корисних фінансових лайфхаків експерт називає автоматизацію накопичень на банківських картах. Використання заокруглення сум допоможе непомітно зібрати певну суму на місяць.

Але важливо підкріпити звичку швидкими результатами. Кожну відкладену суму відправляйте на короткий депозит або в державні облігації. Навіть на маленьких сумах ви будете одразу бачити приємний результат – ваші гроші не тільки зберігаються, але й примножуються.

Почати накопичувати при невеликих доходах і йти до своєї мети можна наступним чином – розбийте велику ціль на більш дрібні. Наприклад, потрібно накопичити 50 000 грн. Поділіть суму на 10 частин по 5000 грн. Ведіть трекер досягнення і щоразу виконавши один крок, давайте собі винагороду, наприклад, цікавий фільм, масаж, пікнік.

Щоб перестати витрачати все, що заробляєте, одразу після надходження зарплати чи прибутку автоматично відкладайте частину доходу, перераховуйте щонайменше 5-10% на окремий рахунок або зберігайте в резерві. Це дозволяє накопичувати "фінансову подушку" і зменшити залежність від кредитів чи позик.

В щомісячному бюджеті із категоріями витрат має бути список заздалегідь запланованих покупок або правило "відкласти рішення на добу". Це просте правило допомагає уникнути спонтанних витрат і краще контролювати фінанси.

Періодично перевіряйте банківські виписки щодо автоматичних списань – часто з рахунків знімаються кошти за підписки або сервіси, які вже не використовуються. Відмова від них може повернути в бюджет сотні гривень щомісяця.

Щоб звички стали частиною життя, їх потрібно "вшити" у щоденну рутину. Наприклад, перевірка витрат під час ранкової кави або перерахунок балансу щосуботи. Тобто нова дія має бути пов’язана з чимось уже знайомим. А ще важливо давати собі позитивне підкріплення – навіть дрібне.

Фінансова звичка не має бути покаранням або жорстким обмеженням. Вона має дарувати відчуття контролю, стабільності й маленьких перемог. І тоді вона закріпиться так само міцно, як ранкове прокидання на будильник.