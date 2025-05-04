Як вибратися з боргової ями: три дієві лайфхаки, щоб закрити кредити

Значна частина українців сьогодні живе "в борг" і не може закрити свої кредити. На це впливає відсутність доходів та слабке фінансове планування.

Як закрити свої борги та навчитись накопичувати – читайте у матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Чому українці накопичують борги та кредити?

Які інструменти існують для зменшення та поступового погашення кредитів?

Як уникнути нових кредитів та мікропозик?

Як виникає проблема накопичення боргів

Більшість українців потрапляють у боргову пастку не через відсутність доходів, а через слабке фінансове планування. Люди часто не мають резервного фонду, живуть "від зарплати до зарплати" і легко піддаються споживацьким спокусам. Новий телефон чи відпустка в кредит – поширена практика, яка приносить тимчасове задоволення, але затягує в тривалий борг.

До того ж дуже рідко уважно вивчаються умови кредитів до кінця. "У договорах часто "зашиті" додаткові витрати – страховки, комісії, пеня. Якщо до цього додати ще кілька мікропозик із захмарними відсотками, ситуація стає критичною", – розповіла РБК-Україна фінансовий планер інвестиційної компанії iPlan.ua Лариса Мошківська.

Позичальники беруть кредити без чіткого плану погашення і не усвідомлюють реальної вартості боргу. "У підсумку людина має боргову спіраль і постійний дефіцит грошей", – додала експерт.

Фото: Українці беруть дорогі мікропозики та кредити (Getty Images)

Які стратегії можуть спрацювати на покращення фінансового становища

Метод "снігової кулі" – проста й психологічно ефективна стратегія. Спершу погашаєте найменший кредит – це мотивує. Далі сума, яку ви раніше витрачали на нього, йде на закриття наступного боргу, і так далі.

Метод "лавини" передбачає погашення кредитів з найвищими відсотками в першу чергу. Таким чином ви мінімізуєте переплати та швидше скорочуєте загальний борг.

Консолідація кредитів допоможе, якщо є кілька кредитів. Їх можна об’єднати в один з нижчою ставкою та зручним графіком платежів. Це працює особливо добре, якщо всі борги в одному банку.

Як не набрати нових боргів

З початку 2025 року в Україні запровадили обмеження на ставки за мікропозиками, тепер вони не можуть перевищувати 1,5–2% на день. Раніше ці показники сягали 5–7%, тому експерти називають зміни позитивними, хоч і частковими.

"Звісно, це все ще дорого, але краще, ніж було", – зазначила фінансова консультантка.

Крім того, набули чинності нові правила щодо штрафів і пені – їхній розмір не може перевищувати подвійну суму основного боргу. Також кредитори тепер зобов’язані вказувати повну вартість позики у річному обчисленні, що має підвищити прозорість умов для споживачів.

Однак, попри нові норми, ринок кредитування залишається складним для позичальників. За словами експерта, ставки в банках усе ще високі: за споживчими кредитами українці можуть платити 30–40% річних.

Це свідчить про те, що фінансове навантаження на населення залишається значним, навіть за умов регуляторних змін. Єдиний реальний захист – фінансова грамотність. Якщо ви розумієте, як працює складний відсоток, вмієте планувати свої витрати та уникати імпульсивних покупок, то кредитів можна буде уникати зовсім. Або брати їх свідомо і повертати за планом.