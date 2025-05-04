Как выбраться из долговой ямы: три действенных лайфхака, чтобы закрыть кредиты

Значительная часть украинцев сегодня живет "в долг" и не может закрыть свои кредиты. На это влияет отсутствие доходов и слабое финансовое планирование.

Как закрыть свои долги и научиться накапливать - читайте в материале РБК-Украина .

Главное:

Почему украинцы накапливают долги и кредиты?

Какие инструменты существуют для уменьшения и постепенного погашения кредитов?

Как избежать новых кредитов и микрозаймов?

Как возникает проблема накопления долгов

Большинство украинцев попадают в долговую ловушку не из-за отсутствия доходов, а из-за слабого финансового планирования. Люди часто не имеют резервного фонда, живут "от зарплаты до зарплаты" и легко поддаются потребительским соблазнам. Новый телефон или отпуск в кредит - распространенная практика, которая приносит временное удовольствие, но затягивает в длительный долг.

К тому же очень редко внимательно изучаются условия кредитов до конца. "В договорах часто "зашиты" дополнительные расходы - страховки, комиссии, пеня. Если к этому добавить еще несколько микрозаймов с заоблачными процентами, ситуация становится критической", - рассказала РБК-Украина финансовый планер инвестиционной компании iPlan.ua Лариса Мошковская.

Заемщики берут кредиты без четкого плана погашения и не осознают реальной стоимости долга. "В итоге человек имеет долговую спираль и постоянный дефицит денег", - добавила эксперт.

Фото: Украинцы берут дорогие микрозаймы и кредиты (Getty Images)

Какие стратегии могут сработать на улучшение финансового положения

Метод "снежного кома " - простая и психологически эффективная стратегия. Сначала погашаете самый маленький кредит - это мотивирует. Далее сумма, которую вы ранее тратили на него, идет на закрытие следующего долга, и так далее.

Метод "лавины" предполагает погашение кредитов с самыми высокими процентами в первую очередь. Таким образом вы минимизируете переплаты и быстрее сокращаете общий долг.

Консолидация кредитов поможет, если есть несколько кредитов. Их можно объединить в один с более низкой ставкой и удобным графиком платежей. Это работает особенно хорошо, если все долги в одном банке.

Как не набрать новых долгов

С начала 2025 года в Украине ввели ограничения на ставки по микрозаймам, теперь они не могут превышать 1,5-2% в день. Ранее эти показатели достигали 5-7%, поэтому эксперты называют изменения положительными, хоть и частичными.

"Конечно, это все еще дорого, но лучше, чем было", - отметила финансовый консультант.

Кроме того, вступили в силу новые правила по штрафам и пене - их размер не может превышать двойную сумму основного долга. Также кредиторы теперь обязаны указывать полную стоимость займа в годовом исчислении, что должно повысить прозрачность условий для потребителей.

Однако, несмотря на новые нормы, рынок кредитования остается сложным для заемщиков. По словам эксперта, ставки в банках все еще высоки: по потребительским кредитам украинцы могут платить 30-40% годовых.

Это свидетельствует о том, что финансовая нагрузка на население остается значительной, даже в условиях регуляторных изменений. Единственная реальная защита - финансовая грамотность. Если вы понимаете, как работает сложный процент, умеете планировать свои расходы и избегать импульсивных покупок, то кредитов можно будет избегать совсем. Или брать их сознательно и возвращать по плану.