Як вибрати та зберегти холодильник в умовах перебоїв з електрикою: рекомендації фахівця

Рекомендації щодо вибору холодильної техніки

"Насамперед, звичайно, слід звертати увагу на наявність захисту від перепадів напруги (Volt Control тощо), а також рівень збереження температури при знеструмленні", - сказав він.

За його словами, мова йде про автономне збереження холоду - підтримання низької температури в морозилці при відключенні електрики або збої системи охолодження. Ця величина вказується в годинах (тобто час, після закінчення якого температура перевищить -9 градусів). Деякі моделі здатні зберігати холод протягом 30 годин.

"На цю характеристику варто звернути увагу, якщо можливі часті перебої з електроенергією", - додав він.

Що стосується освітлення, слід надавати перевагу холодильникам з LED-технологією. Вона характеризується економним енергоспоживанням і мінімальним виділенням тепла. Світлодіоди дозволяють досягнути рівномірного освітлення всього простору холодильника.

"Ну і звичайно, не забуваємо звертати увагу на клас енергоспоживання - обираємо холодильники класу А, максимум В (не нижче)", - рекомендував Величко.

Захист від сплесків напруги

Директор центрів техніки "ЦеТе" мережі "Епіцентр" радить не економити на функціях захисту електричної частини техніки, використання стабілізатора напруги, реле напруги, не забувати вимикати вхідний автомат при виключенні для запобігання короткочасних сплесків напруги при включеннях.

"Для уникнення проблем з технікою під час перебоїв з енергопостачанням рекомендуємо використовувати реле напруги із захистом від підвищеної/зниженої напруги. З точки зору конструктиву вони можуть бути у вигляді окремого приладу, який вставляється в розетку, так і підлягати монтажу на DIN-рейку в електричний щиток", - розповів Величко.

За його словами, при сильних стрибках і суттєво зниженій напрузі реле або стабілізатор необхідний, оскільки вбудована система Volt Control не має широкого діапазону. У продажу є широкий вибір реле та стабілізаторів як українського, так і іноземного виробництва з цінами від 800 до 1500 гривень.