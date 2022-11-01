Продажі генераторів та повербанків зросли у декілька разів: що купують найбільше

У вересні-жовтні 2022 року попит генератори, зарядні станції та повербанки в Україні значно зріс. Продажі зросли у декілька разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу компанії АЛЛО .

Генератори

За даними прес-служби, обсяг продажів генераторів збільшилися у 10 разів у вересні 2022 року порівняно до вересня 2021 року. У жовтні стрибок трохи зменшився: перевищення обсягу продажів в цьому місяці становить п’ять разів. Середній чек загалом зріс на 82% та становив понад 30 тисяч гривень.

Найбільш популярні моделі, які обирають українці, - це компактні генератори 2,5-2,8 кВт. Власники приватних будинків надають перевагу двопаливним генераторам, дизельним та бензиновим, 5,5 кВт та більше.

"Наразі спостерігається дефіцит товару на ринку, адже українці стрімко почали купувати генератори та готуватися до відключення електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Зарядні станції

Попит на зарядні станції з'явився саме під час війни, адже до війни споживачі користувалися повербанками. Середній чек зарядних станцій за 3-й квартал становить 28 тисяч гривень.

Повербанки

Обсяг продажів повербанків зріс у 10 разів у порівнянні з 2021 роком. Якщо в довоєнні часи мали популярність легкі компактні моделі, то наразі підвищений попит мають більш ємні, від 20000 mAh, які підходять для смартфонів, смарт годинників та планшетів. Середній чек становить за 3 квартал 2022 року - 2 тисячі гривень.