Як вибрати та безпечно встановити багажник на дах авто: ключові поради

Певно, не існує легковика, який міг би задовольнити всі потреби власника у вантажоперевезеннях: рано чи пізно знайдеться щось, що не поміститься у найбільший вантажний відсік. І тоді погляд глави родини обертається на дах машини…
Про те, які бувають горішні багажники для автомобіля і у чому їхня небезпека, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці публікації були використані матеріали видань Autobild, Autocentre і сайтів компаній–виробників.
Не те щоб дах сучасних автівок був дуже зручним для перевезення на ньому громіздкої поклажі – але місця там справді буває багато. Тому виробники аксесуарів та додаткового обладнання розробили цілу гаму багажників для даху. І про найбільш поширені ми сьогодні поговоримо. Нагадавши для початку фундаментальну для горішнього багажнику цифру: якого б розміру він не був, загальна маса його (разом з вантажем) не повинна перевищувати 50 кг. І тільки окремі автовиробники дозоляють кріпити на дах щось більш важке – аж до 75 кг.
Багажники на дах автомобіля можуть бути універсальні і спеціалізовані. Тож перед покупкою автомобіліст має продумати усі можливі варіанти використання даха, які можуть виникнути у нього в майбутньому.
Власне, це не стільки багажник, скільки система кріплень для велосипедів, яка сама зазвичай розташовується на поперечинах. Розташування на даху – не найкращий варіант для перевезення велосипедів. Всі відомі кріплення передбачають фіксацію байків у вертикальному стані, а це погіршує обтічність і збільшує висоту машини, обмежуючи, наприклад, можливості заїзду в гараж чи на підземні парковки. Натомість, на відміну від кріплення веліків на фаркопі, вони не затулятимуть номерний знак і задні ліхтарі. Головне тут – придбати якісну систему, щоб велосипеди не зірвалися на ходу і не накоїли лиха.
Це теж не стільки багажник, скільки кріплення для лиж чи сноубордів. Ложементи з замками базуються найчастіше знов таки на стандартних поперечках. Розміщуючи своє гірськолижне спорядження пам’ятайте, що його пласкі поверхні на швидкості працюють як аеродинамічні елементи – тобто як крила, антикрила чи спойлери. Ні, на керованість завантаженої машини вони навряд чи суттєво вплинуть, а от самі можуть проявити тенденцію до відриву і відправки у самостійний політ.
Доволі рідкісний в наш час вид багажника – у вигляді намета, який розкладається під час відпочинку. Насправді, нічого хитрого немає, насправді це пласка підлога з розкладним каркасом, який вкривається тканиною. Головне, щоб дах автомобіля витримав присутність бодай двох осіб протягом ночівлі. Хоча це статичне навантаження і воно відрізняється від динамічних навантажень під час руху, проте це все ж таки аж ніяк не нормовані 50 – 75 кг.
Другий ключовий момент після вибору необхідного типу багажника – спосіб його кріплення до автомобіля. Варіантів декілька і часто власник не має вибору.
Якби в Україні був щорічний технічний огляд для приватних автівок, ми б знали, що офіційні документи вимагають від багажника спеціальну сертифікацію. І це цілком справедливо, адже якщо він разом з вантажем відокремиться від машини, то перетвориться на некерований 50-кілограмовий снаряд, здатний накоїти чимало лиха. Є у горішнього багажника і інші загрози.
Ви думаєте, головне в горішньому багажнику – його місткість, зручність завантаження чи може, ступінь захисту він крадіїв? Аж ніяк! Головне – щоб він не влаштував неприємностей вам та оточуючим. Все буде гаразд, якщо дотримуватись правил і вказівок з заводських інструкцій до авто та багажника.
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