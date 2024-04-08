Как выбрать и безопасно установить багажник на крышу авто: ключевые советы

Не то чтобы крыша современных автомобилей была очень удобной для перевозки на нем громоздкой клади – но места там действительно бывает много. Поэтому изготовители аксессуаров и дополнительного оборудования разработали целую гамму багажников для крыши. И о наиболее распространенных мы сегодня поговорим. Напомнив для начала фундаментальную для верхнего багажника цифру: какого бы размера он ни был, общая масса его (вместе с грузом) не должна превышать 50 кг. И только отдельные автопроизводители позволяют крепить на крышу что-то более тяжелое – вплоть до 75 кг.

Грузовой багажник

Багажники на крышу автомобиля могут быть универсальными и специализированными. Перед покупкой автомобилист должен продумать все возможные варианты использования крыши, которые могут возникнуть у него в будущем.

Поперечины. Для большинства современных машин это базовая вещь: часто именно на две поперечные штанги крепятся другие приспособления для перевозки груза. А некоторые виды багажа можно прикрепить непосредственно к перекладинам – хотя это не всегда безопасно.

Для большинства современных машин это базовая вещь: часто именно на две поперечные штанги крепятся другие приспособления для перевозки груза. А некоторые виды багажа можно прикрепить непосредственно к перекладинам – хотя это не всегда безопасно. Платформа . Точнее, такая система напоминает своего рода корзину, занимающую всю крышу и в которую можно складывать что угодно – чемоданы, запасные колеса, палатки, мебель, саженцы деревьев и пресловутую рассаду.

. Точнее, такая система напоминает своего рода корзину, занимающую всю крышу и в которую можно складывать что угодно – чемоданы, запасные колеса, палатки, мебель, саженцы деревьев и пресловутую рассаду. Кофр. Обтекаемый пластиковый бокс фиксируется на те же перекладины, а главное его преимущество в том, что он защищает имущество от злоумышленников, непогоды и ветра (да-да, ветер – это отдельная проблема). Есть кофры с открыванием по разные стороны, с разными замками, с разными схемами организации имущества внутри. Кофр оказывает меньше сопротивления воздуху, чем другие варианты, так что прирост потребления горючего с ним будет минимальным.

Багажник для велосипедов

Собственно, это не столько багажник, сколько система креплений для велосипедов, обычно располагающаяся на тех же перекладинах. Расположение на крыше – не самый лучший вариант для перевозки велосипедов. Все известные крепежи предусматривают фиксацию байков в вертикальном состоянии, а это ухудшает обтекаемость и увеличивает высоту машины, ограничивая, например, возможности заезда в гараж или на подземные парковки. В отличие от крепления великов на фаркопе, они не будут закрывать номерной знак и задние фонари. Главное здесь – приобрести качественную систему, чтобы велосипеды не сорвались на ходу и не натворили бед.

Багажник для лыж

Это тоже не столько багажник, сколько крепеж для лыж или сноубордов. Ложементы с замками базируются чаще всего на стандартных поперечинах. Размещая свое горнолыжное снаряжение, помните, что его плоские поверхности на скорости работают как аэродинамические элементы – то есть как крылья, антикрылья или спойлеры. Нет, на управляемость загруженной машины они вряд ли существенно повлияют, а вот сами могут проявить тенденцию к отрыву и отправке в самостоятельный полет.

Спальный багажник

Довольно редкий в наше время вид багажника – в виде палатки, которая раскладывается на время отдыха. На самом деле ничего хитрого в нем нет, это просто плоский пол с раскладным каркасом, который покрывается тканью. Главное, чтобы крыша автомобиля выдержала присутствие хотя бы двух человек в течение ночевки. Хотя это статическая нагрузка и она отличается от динамических нагрузок во время движения, однако это все же не нормированные 50 – 75 кг.

Способы крепления

Второй ключевой момент после выбора необходимого типа багажника – способ его крепления к автомобилю. Вариантов несколько и часто у владельца нет выбора.

На водостоках . Удобный, но устаревший способ, пригодный для машин прежних поколений, имеющих водосточные желобки по краям крыши. По сути, нынешние багажники на такой вариант не рассчитаны; то есть, для старого авто нужен старый багажник – как минимум, в качестве основы для других сооружений.

. Удобный, но устаревший способ, пригодный для машин прежних поколений, имеющих водосточные желобки по краям крыши. По сути, нынешние багажники на такой вариант не рассчитаны; то есть, для старого авто нужен старый багажник – как минимум, в качестве основы для других сооружений. Штатные рейлинги. Наверное, самый лучший из современных вариантов, но для него на машине должны быть штатные рейлинги – продольные балки-дуги по краям крыши. К ним можно прикрепить что угодно, любой багажник или устройство для перевозки чего-либо специфического. Стартовый вариант – соединить рейлинги парой перекладин со специальными креплениями по краям. А уж на перекладины ставится и кофр, и велосипедные кронштейны, и лыжи.

Наверное, самый лучший из современных вариантов, но для него на машине должны быть штатные рейлинги – продольные балки-дуги по краям крыши. К ним можно прикрепить что угодно, любой багажник или устройство для перевозки чего-либо специфического. Стартовый вариант – соединить рейлинги парой перекладин со специальными креплениями по краям. А уж на перекладины ставится и кофр, и велосипедные кронштейны, и лыжи. Штатные точки . Довольно редкий для нашего времени случай – автомобилей со штатными усиленными крепежными точками сейчас становится все меньше. Обычно эти точки прячутся под пластиковыми заглушками на краю крыши. Минус этого варианта в том, что часто для него нужны не универсальные, а специальные поперечины или багажник – индивидуальные именно для этой марки и модели авто.

. Довольно редкий для нашего времени случай – автомобилей со штатными усиленными крепежными точками сейчас становится все меньше. Обычно эти точки прячутся под пластиковыми заглушками на краю крыши. Минус этого варианта в том, что часто для него нужны не универсальные, а специальные поперечины или багажник – индивидуальные именно для этой марки и модели авто. Проемы дверей. Вообще это крайний случай, но для современных бюджетных моделей часто иного просто нет, ведь они не всегда оснащены рейлингами или скрытыми штатными точками. Поперечины (или аналогичные элементы) такого багажника охватывают крышу машины, цепляясь за его края над дверным проемом. В принципе держится такая система не хуже других, просто нужно принимать дополнительные меры, чтобы не поцарапать краску – ведь получается, что багажник в четырех (реже шести) точках опирается прямо на металл кузова.

Вообще это крайний случай, но для современных бюджетных моделей часто иного просто нет, ведь они не всегда оснащены рейлингами или скрытыми штатными точками. Поперечины (или аналогичные элементы) такого багажника охватывают крышу машины, цепляясь за его края над дверным проемом. В принципе держится такая система не хуже других, просто нужно принимать дополнительные меры, чтобы не поцарапать краску – ведь получается, что багажник в четырех (реже шести) точках опирается прямо на металл кузова. Магнитные держатели. Экзотическая штука, с которой в эксклюзивности могут сразиться разве что вакуумные присоски. Тем не менее, магниты держат довольно крепко, да и производители обычно не доверяют им ничего тяжелее лыж.

Багажник на крыше может быть опасен

Если бы в Украине был ежегодный технический осмотр для частных автомобилей, мы знали бы, что официальные документы требуют от багажника специальную сертификацию. И это вполне справедливо, ведь если он вместе с грузом отделится от машины, то превратится в неуправляемый 50-килограммовый снаряд, способный натворить немало бед. Есть у верхнего багажника и другие угрозы.

Управляемость. Дополнительная масса в самой высокой точке кузова изменяет управляемость машины. Особенно если водителю приходится совершать резкие маневры на скорости – например, тормозить или объезжать неожиданное препятствие. Об этом нужно помнить и, имея на крыше багаж, ехать с повышенной осторожностью.

Дополнительная масса в самой высокой точке кузова изменяет управляемость машины. Особенно если водителю приходится совершать резкие маневры на скорости – например, тормозить или объезжать неожиданное препятствие. Об этом нужно помнить и, имея на крыше багаж, ехать с повышенной осторожностью. Расход горючего . Даже пустой багажник, даже голые перекладины ухудшают аэродинамику и повышают топливный аппетит автомобиля во время езды при скорости свыше 60 м/час. Часто речь идет о лишних 1,0 – 1,2 л/100 км.

. Даже пустой багажник, даже голые перекладины ухудшают аэродинамику и повышают топливный аппетит автомобиля во время езды при скорости свыше 60 м/час. Часто речь идет о лишних 1,0 – 1,2 л/100 км. Шум. Нештатная аэродинамика – это нештатный шум, причем довольно ощутимый. "Петь" или "завывать" будет не только громоздкий багажник, но и голые штанги-поперечины.

Если коротко

Вы думаете, главное в верхнем багажнике – его емкость, удобство загрузки или может, степень защиты он воров? Отнюдь! Главное – чтобы он не устроил неприятностей вам и окружающим. Все будет хорошо, если следовать правилам и указаниям по заводским инструкциям к авто и багажнику.