Как выбрать и безопасно установить багажник на крышу авто: ключевые советы

Наверное, не существует легковушки, которая могла бы удовлетворить все потребности владельца в грузоперевозках: рано или поздно найдется нечто, что не поместится в самый большой грузовой отсек. И тогда взгляд главы семьи обращается на крышу машины.
О том, какие бывают багажники для автомобиля и в чем их опасность, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке публикации были использованы материалы изданий Autobild, Autocentre и сайтов компаний-производителей.
Не то чтобы крыша современных автомобилей была очень удобной для перевозки на нем громоздкой клади – но места там действительно бывает много. Поэтому изготовители аксессуаров и дополнительного оборудования разработали целую гамму багажников для крыши. И о наиболее распространенных мы сегодня поговорим. Напомнив для начала фундаментальную для верхнего багажника цифру: какого бы размера он ни был, общая масса его (вместе с грузом) не должна превышать 50 кг. И только отдельные автопроизводители позволяют крепить на крышу что-то более тяжелое – вплоть до 75 кг.
Багажники на крышу автомобиля могут быть универсальными и специализированными. Перед покупкой автомобилист должен продумать все возможные варианты использования крыши, которые могут возникнуть у него в будущем.
Собственно, это не столько багажник, сколько система креплений для велосипедов, обычно располагающаяся на тех же перекладинах. Расположение на крыше – не самый лучший вариант для перевозки велосипедов. Все известные крепежи предусматривают фиксацию байков в вертикальном состоянии, а это ухудшает обтекаемость и увеличивает высоту машины, ограничивая, например, возможности заезда в гараж или на подземные парковки. В отличие от крепления великов на фаркопе, они не будут закрывать номерной знак и задние фонари. Главное здесь – приобрести качественную систему, чтобы велосипеды не сорвались на ходу и не натворили бед.
Это тоже не столько багажник, сколько крепеж для лыж или сноубордов. Ложементы с замками базируются чаще всего на стандартных поперечинах. Размещая свое горнолыжное снаряжение, помните, что его плоские поверхности на скорости работают как аэродинамические элементы – то есть как крылья, антикрылья или спойлеры. Нет, на управляемость загруженной машины они вряд ли существенно повлияют, а вот сами могут проявить тенденцию к отрыву и отправке в самостоятельный полет.
Довольно редкий в наше время вид багажника – в виде палатки, которая раскладывается на время отдыха. На самом деле ничего хитрого в нем нет, это просто плоский пол с раскладным каркасом, который покрывается тканью. Главное, чтобы крыша автомобиля выдержала присутствие хотя бы двух человек в течение ночевки. Хотя это статическая нагрузка и она отличается от динамических нагрузок во время движения, однако это все же не нормированные 50 – 75 кг.
Второй ключевой момент после выбора необходимого типа багажника – способ его крепления к автомобилю. Вариантов несколько и часто у владельца нет выбора.
Если бы в Украине был ежегодный технический осмотр для частных автомобилей, мы знали бы, что официальные документы требуют от багажника специальную сертификацию. И это вполне справедливо, ведь если он вместе с грузом отделится от машины, то превратится в неуправляемый 50-килограммовый снаряд, способный натворить немало бед. Есть у верхнего багажника и другие угрозы.
Вы думаете, главное в верхнем багажнике – его емкость, удобство загрузки или может, степень защиты он воров? Отнюдь! Главное – чтобы он не устроил неприятностей вам и окружающим. Все будет хорошо, если следовать правилам и указаниям по заводским инструкциям к авто и багажнику.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало про ТОП-5 автомобилей с необычным дизайном.