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Як вибрати смарт-телевізор у дитячу кімнату? Радить бренд KIVI

П'ятниця 22 грудня 2023 09:00 promo
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Як вибрати смарт-телевізор у дитячу кімнату? Радить бренд KIVI

Смарт-телевізор у дитячу кімнату повинен відповідати багатьом вимогам, зокрема бути безпечним для очей, мати захищений екран, аби дитина випадково не розбила його іграшкою, не кажучи вже про передові технології покращення зображення. Разом з європейським брендом KIVI розбираємося, як вибрати телевізор у дитячу кімнату, та розповідаємо про новинку сезону – телевізор KIVI KidsTV.

Чи потрібен у дитячу окремий смарт-телевізор?

Однозначно так. Адже дивитися мультфільми чи розважальні програми на планшеті, смартфоні чи старому ноутбуці, який дістався дитині “у спадок” – це поганий компроміс. Ділити по черзі один екран з батьками, братами та сестрами теж не завжди зручно. Якщо ж у дитини буде свій власний телевізор, це надихатиме її розвиватися, вчитися користуватися гаджетом та відкривати для себе світ технологій (а без цього сьогодні ніяк). Але зазначимо, що користуватися телевізором необхідно під наглядом дорослих.

На що звертати увагу в першу чергу, починаючи пошуки Smart TV для дитячої?

Як вибрати смарт-телевізор у дитячу кімнату? Радить бренд KIVI

Діагональ

Існує кілька формул, за якими визначають оптимальну діагональ для конкретної кімнати. В KIVI діляться власними спостереженнями: в дитячу обирають найчастіше “середні” діагоналі від 32 до 43 дюймів. Варто звертати увагу на моделі з високою роздільною здатністю − Full HD або 4К, адже більшість сучасного дитячого контенту створено саме в цьому форматі.

Операційна система

За можливістю обирайте телевізор, що працює на найсвіжішій операційній системі. Наприклад, у KIVI це Android TV версій 9 і 11 – вони підтримують Google Assistant і Сhromecast (можливість транслювати на “великому екрані” відео з планшета або смартфона), а також мають широкі можливості для налаштування батьківського контролю за контентом. В магазині застосунків Google понад 10 000 ігрових, навчальних та розвиваючих додатків, цікавих дітям.

Управління голосом

Опція керування голосом дуже допоміжна для дитини: по-перше, це весело, по-друге, дозволить швидко перемикатися між застосунками та шукати контент за лічені секунди. Це також актуально для найменших користувачів, які ще не знають букв, але можуть говорити.

Безпечно для очей

Важливо, щоб телевізор мав низький рівень синього випромінювання. В KIVI це технологія Low blue light – вона піклується про зір дитини, запобігаючи втомі очей, що, у свою чергу, позитивно впливає на засинання.

Чи існують смарт-телевізори спеціально для дитячої кімнати?

У грудні KIVI презентували ринку новинку – смарт-телевізор KidsTV, розроблений спеціально для дитячої кімнати. В першу чергу, це 32-дюймовий смарт-телевізор з Full HD екраном, що працює на операційній системі Android TV 11. В моделі реалізовані такі фічі:

  • Рамка навколо екрану, на яку можна кріпити конструктор.
  • Захисне скло на екрані.
  • Надійне кріплення.
  • Нічник на задній панелі.

Як вибрати смарт-телевізор у дитячу кімнату? Радить бренд KIVI

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