Як вибрати надійний вживаний автомобіль: поради водіям

Питання надійності головне при виборі автомобіля з пробігом. Але всередину агрегатів не зазирнеш, і для оцінки за зовнішніми маркерами потрібен неабиякий досвід. Поговоримо про те, як відфільтрувати на вторинному ринку потенційно небажані машини.

Найкращі моделі: добра і недобра слава

Часто буває, що придбавши на ринку машину моделі, яка має славу надійної і довговічної, автомобіліст отримує купу проблем: протічки рідин, стукіт, заїдання, клопіт з електрикою, поламки у дорозі. Насправді тут нічого дивного, адже найкращий за конструкцією автомобіль можна інтенсивною експлуатацією і недбалим ставленням за кілька років перетворити на брухт, який ледь переміщується дорогою.

Тому не варто довірятись суцільно самій лише добрій репутації моделі – шукайте добре збережений екземпляр з прозорою історією.

Як обрати надійне вживане авто

На інтернет-майданчиках і авторинках офлайн, де на покупця чекають сотні – а то й тисячі – машин тільки однієї моделі можна легко натрапити на вкрай зношений екземпляр. Який при тому ретельно замаскований під свіжу "ластівку".

Тому перед покупкою вживаного авто:

Підготуйтеся теоретично. Розберіться з можливими варіантами комплектацій, слабкими вузлами цікавої вам моделі, з’ясуйте, хто найчастіше її купував новою і хто її типовий власник на сьогоднішній день.

Знайдіть собі експерта. Хай це буде досвідчена людина, яка добре знає цю модель – чи то власник такої самої машини, чи працівник СТО, що спеціалізується на зазначеному бренді, чи то досвідчений перекупник. Необов’язково, щоб ваш експерт постійно був поряд з вами, але було б добре, якби він оцінив кожну з машин, які ви попередньо відфільтруєте серед безлічі інших на ринку.

Познайомтесь з справжнім власником. Дуже важливо знати, хто експлуатував цікаву вам машину перед вами: чи це була виважена сімейна людина, чи відповідальний професійний водій корпоративного парку, чи палкий юний "шумахер" з обмеженим бюджетом і необмеженими драйверськими амбіціями.

Обирайте головне. Як би високо ви не цінували комфорт і досягнення електроніки, пам’ятайте, що ви купуєте транспортний засіб, а не електронний гаджет. Тобто ставте на перший план не багате оснащення, а гарний технічний стан. Якщо машина буде добре їздити, у вас буде змога доукомплектувати її більшістю пристроїв, які бувають в топових комплектаціях.

Не обов’язково кращу серед кращих

Так, починати пошук краще дійсно з моделей, які є визнаними взірцями надійності і довговічності. При тому уникайте комплектацій, які відомі як невдалі – наприклад, з недовговічним малооб’ємним двигуном, з ламкою моделлю коробки передач, з складною і примхливою пневмопідвіскою тощо.

Проте будьте готові, що моделі з "гучною славою" супернадійних будуть коштувати помітно дорожче за пересічні авто – навіть тоді, коли технічний стан буде не на їхню користь.

Тож немає нічого поганого у тому, що ви спробуєте шукати себе машину серед менш популярних моделей. Якщо таке авто буде добре збереженим і з невеликим пробігом, воно теж підійде для середньостатистичних умов експлуатації в українській родині.

Варто завчасно глибше вивчити кілька таких "негучних" моделей і мати на увазі, що саме серед таких неяскравих, але витривалих робочих конячок трапляються вдалі комплектації без перенавантажених турбомоторчиків і недовговічних CVT-варіаторів. Натомість подібні " герої другого плану" часто мають безвідмовні атмосферні мотори і старомодну, але "вічну" трансмісією. Тобто при такому варіанті споживач не переплатить за бренд і за славу невбивного автомобіля, отримавши разом з тим купу проблем через максимальну зношеність екземпляра.

Коротко

Ви маєте право бажати будь-яку марку і модель авто, але ваш вибір має завжди завершуватись оцінкою технічного стану кожного обраного екземпляра. Тому що уся, навіть найкраща репутація моделі обнулюється, якщо конкретний автомобіль вже накрутив на одометрі півмільйони і більше кілометрів – а таку покупку ми б не радили нікому.

При підготовці статті були використані матеріали AvtoBazar та "Autobild Україна".