Як вибрати надійний вживаний автомобіль: поради водіям

Чи не буде вживана машина дошкуляти нового власника дрібними і великими поламками? Журналісти РБК-Україна Авто розповідають, яке із вживаних авто буде максимально надійним.
Про те, як обрати надійну вживану машину і не купити "вбитий" екземпляр, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Питання надійності головне при виборі автомобіля з пробігом. Але всередину агрегатів не зазирнеш, і для оцінки за зовнішніми маркерами потрібен неабиякий досвід. Поговоримо про те, як відфільтрувати на вторинному ринку потенційно небажані машини.
Часто буває, що придбавши на ринку машину моделі, яка має славу надійної і довговічної, автомобіліст отримує купу проблем: протічки рідин, стукіт, заїдання, клопіт з електрикою, поламки у дорозі. Насправді тут нічого дивного, адже найкращий за конструкцією автомобіль можна інтенсивною експлуатацією і недбалим ставленням за кілька років перетворити на брухт, який ледь переміщується дорогою.
Тому не варто довірятись суцільно самій лише добрій репутації моделі – шукайте добре збережений екземпляр з прозорою історією.
На інтернет-майданчиках і авторинках офлайн, де на покупця чекають сотні – а то й тисячі – машин тільки однієї моделі можна легко натрапити на вкрай зношений екземпляр. Який при тому ретельно замаскований під свіжу "ластівку".
Тому перед покупкою вживаного авто:
Підготуйтеся теоретично. Розберіться з можливими варіантами комплектацій, слабкими вузлами цікавої вам моделі, з’ясуйте, хто найчастіше її купував новою і хто її типовий власник на сьогоднішній день.
Знайдіть собі експерта. Хай це буде досвідчена людина, яка добре знає цю модель – чи то власник такої самої машини, чи працівник СТО, що спеціалізується на зазначеному бренді, чи то досвідчений перекупник. Необов’язково, щоб ваш експерт постійно був поряд з вами, але було б добре, якби він оцінив кожну з машин, які ви попередньо відфільтруєте серед безлічі інших на ринку.
Познайомтесь з справжнім власником. Дуже важливо знати, хто експлуатував цікаву вам машину перед вами: чи це була виважена сімейна людина, чи відповідальний професійний водій корпоративного парку, чи палкий юний "шумахер" з обмеженим бюджетом і необмеженими драйверськими амбіціями.
Обирайте головне. Як би високо ви не цінували комфорт і досягнення електроніки, пам’ятайте, що ви купуєте транспортний засіб, а не електронний гаджет. Тобто ставте на перший план не багате оснащення, а гарний технічний стан. Якщо машина буде добре їздити, у вас буде змога доукомплектувати її більшістю пристроїв, які бувають в топових комплектаціях.
Так, починати пошук краще дійсно з моделей, які є визнаними взірцями надійності і довговічності. При тому уникайте комплектацій, які відомі як невдалі – наприклад, з недовговічним малооб’ємним двигуном, з ламкою моделлю коробки передач, з складною і примхливою пневмопідвіскою тощо.
Проте будьте готові, що моделі з "гучною славою" супернадійних будуть коштувати помітно дорожче за пересічні авто – навіть тоді, коли технічний стан буде не на їхню користь.
Тож немає нічого поганого у тому, що ви спробуєте шукати себе машину серед менш популярних моделей. Якщо таке авто буде добре збереженим і з невеликим пробігом, воно теж підійде для середньостатистичних умов експлуатації в українській родині.
Варто завчасно глибше вивчити кілька таких "негучних" моделей і мати на увазі, що саме серед таких неяскравих, але витривалих робочих конячок трапляються вдалі комплектації без перенавантажених турбомоторчиків і недовговічних CVT-варіаторів. Натомість подібні " герої другого плану" часто мають безвідмовні атмосферні мотори і старомодну, але "вічну" трансмісією. Тобто при такому варіанті споживач не переплатить за бренд і за славу невбивного автомобіля, отримавши разом з тим купу проблем через максимальну зношеність екземпляра.
Ви маєте право бажати будь-яку марку і модель авто, але ваш вибір має завжди завершуватись оцінкою технічного стану кожного обраного екземпляра. Тому що уся, навіть найкраща репутація моделі обнулюється, якщо конкретний автомобіль вже накрутив на одометрі півмільйони і більше кілометрів – а таку покупку ми б не радили нікому.
При підготовці статті були використані матеріали AvtoBazar та "Autobild Україна".
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