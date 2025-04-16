Як вибрати ліхтарик в автомобіль: корисні поради водіям

Ліхтарик, який має їздити у бардачку в хазяйновитого водія, трохи відрізняється від того, що ми купуємо для хатніх потреб. То як вибрати маленьке і автономне джерело світла для сімейного авто?

Про те, який ліхтарик слід тримати під рукою сучасному автомобілістові читайте в матеріалі РБК-Україна .

Дякуймо LED-технологіям – вибір портативних ліхтарів та ліхтариків сьогодні просто неймовірний. Тому на конкретний тип того, який оберете ви, впливають ваші фінансові можливості і те, для чого вам потрібен світловий прилад. Тобто – як часто ви будете його вмикати, що освітлювати та як зберігати.

Від цього залежить не тільки ціна, а й конструкція ліхтаря, який передбачається тримати здебільшого в автомобілі.

Батарейки, акумулятор, конденсатор, динамо

За великим рахунком, це ключовий параметр, але при покупці ліхтаря в машину не всі це розуміють. Оскільки найчастіше такий ліхтар використовується спонтанно, від випадку до випадку, власник зіткається з одвічною проблемою автономних ліхтарів – джерело енергії у найбільші незручний момент виявляється посадженим.

Батарейки . Залежно від типу вони можуть радикально відрізнятись за характеристиками. Найдосконаліші батарейки (лужні) – це тривале зберігання в ліхтарі і так само тривалий термін використання. Але вони дорогі, а ще мають скорочений термін життя, якщо подовгу зберігаються на морозі взимку чи за температури +50 С в багажнику у літню спеку. Перевага всіх батарейок – коли вони сіли, їх можна миттєво замінити свіжими, принесеними у кишені.

. Залежно від типу вони можуть радикально відрізнятись за характеристиками. Найдосконаліші батарейки (лужні) – це тривале зберігання в ліхтарі і так само тривалий термін використання. Але вони дорогі, а ще мають скорочений термін життя, якщо подовгу зберігаються на морозі взимку чи за температури +50 С в багажнику у літню спеку. Перевага всіх батарейок – коли вони сіли, їх можна миттєво замінити свіжими, принесеними у кишені. Батарея . Якщо ліхтарик на акумуляторах, їх не потрібно щоразу замінювати новими, але вони потребують бодай півгодини–годину на підзарядження. Тобто треба обирати модель, яка зможе заряджатись від розетки автомобільного підкурювача.

. Якщо ліхтарик на акумуляторах, їх не потрібно щоразу замінювати новими, але вони потребують бодай півгодини–годину на підзарядження. Тобто треба обирати модель, яка зможе заряджатись від розетки автомобільного підкурювача. Конденсатор. Рідкісні моделі ліхтариків мають замість батарей чи акумуляторів конденсатор – а він не втрачає характеристик від холодів та літньої спеки. Його проблема – він не тримає заряд довго, відтак використовується тільки в ліхтарях з вмонтованим генератором (динамо).

Рідкісні моделі ліхтариків мають замість батарей чи акумуляторів конденсатор – а він не втрачає характеристик від холодів та літньої спеки. Його проблема – він не тримає заряд довго, відтак використовується тільки в ліхтарях з вмонтованим генератором (динамо). Динамо. Для багатьох сценаріїв це майже ідеальний автомобільний варіант: хай ліхтариком не користувалися цілий рік (батарейки чи акумулятор гарантовано б сіли), достатньо півхвилини-хвилину покрутити його ручку, щоб мати світло. Недолік один: щоб отримати світло надовго, генератор доведеться час від часу розкручувати. До речі, є конструкції типу "жучок", що дають світло миттєво, але в них потрібно весь час натискувати важіль.

Тип оптики

Світлодіодні лампи можуть бути дуже ефективними, давати довгий прожекторний промінь чи навпаки – рівне розсіяне світло, зручне, наприклад, для ремонту, пошуку предмета чи облаштування табору для ночівлі. Але слід розуміти, що деякі світлодіодні ліхтарі можуть виявитися надто яскравими або занадто далекобійними. Іноді потужний промінь навіть від невеликого ліхтарика неприємно засліплює інших членів екіпажу і даремно витрачає запас енергії.

Вузький промінь . Такий ліхтар годиться для освітлення простору, великих порожніх приміщень, пошуку об’єктів на місцевості. Мінус – не завжди зручно і раціонально освітлювати невеликі приміщення. Особливо коли йдеться про великі ліхтарі з вузьким потужним променем.

. Такий ліхтар годиться для освітлення простору, великих порожніх приміщень, пошуку об’єктів на місцевості. Мінус – не завжди зручно і раціонально освітлювати невеликі приміщення. Особливо коли йдеться про великі ліхтарі з вузьким потужним променем. Пляма світла (широкий промінь) . Таке джерело добре підходить для освітлення обмежених просторів: підкапотного простору, багажника та салону машини, кімнати, намета, місця роботи при заміні колеса. Є моделі ліхтариків з комбінованою оптикою, де можна обирати між кількома режимами, зокрема, "промінь" та "плафон".

. Таке джерело добре підходить для освітлення обмежених просторів: підкапотного простору, багажника та салону машини, кімнати, намета, місця роботи при заміні колеса. Є моделі ліхтариків з комбінованою оптикою, де можна обирати між кількома режимами, зокрема, "промінь" та "плафон". Плафон (місцеве освітлення). М’яке розсіяне світло такого ліхтаря не потребує багато енергії, але освітлює простір з широким кутом. Таке зручно розміщувати у наметі, на гілці дерева, під стелею фургона тощо. Найчастіше це буде не окремий ліхтарик, а елемент у комбінованому ліхтарі.

Тип корпуса

Від конструктивного оформлення ліхтарика великою мірою буде залежати його придатність для використання у ваших умовах.

Циліндричний корпус . Це класична форма, і претензія може бути тільки одна – такий циліндр не завжди зручно тримати, коли руки зайняті ще чимось.

. Це класична форма, і претензія може бути тільки одна – такий циліндр не завжди зручно тримати, коли руки зайняті ще чимось. Налобний . Один з найзручніших варіантів має таки мінус – він засліплює оточуючих того, хто тримає "налобник" на голові. І при виборі зверніть увагу, яке саме світло дає оптика: вузький промінь чи розсіяне світло. Своєрідний аналог налобного типу – ліхтарик, який чіпляється на гудзик одягу.

. Один з найзручніших варіантів має таки мінус – він засліплює оточуючих того, хто тримає "налобник" на голові. І при виборі зверніть увагу, яке саме світло дає оптика: вузький промінь чи розсіяне світло. Своєрідний аналог налобного типу – ліхтарик, який чіпляється на гудзик одягу. Комбінований. Саме для автомобілістів бува пропонуються ліхтарики з корпусом, що має додатковий функціонал: від відкидної частини для спрямування світла в потрібному напрямку аж до вмонтованого ножа для перерізання ременів безпеки. Дійсно цікава опція – гачки чи магніти для кріплення ліхтаря у потрібному місці.

Коротко

Як показує досвід, найбільша проблема ліхтарика, який прописаний у машині – в потрібний момент його батарейки чи акумулятор виявляються посадженими. Що й не дивно, зважаючи на умови зберігання. Тому у більшості випадків водієві варто орієнтуватись в першу чергу саме на цю обставину. До речі, в деяких моделях авто є штатний ліхтарик, який зафіксований у спеціальному гнізді з підзарядкою, тому він весь час перебуває у готовності.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.