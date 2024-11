Як вибрати лампочки для машини: поради автомобілістам

Від багатьох інших запчастин автолампи відрізняє їхній прямий вплив на безпеку руху. Адже лампи – це і освітлення дороги, і поворотники, і стоп-сигнали, і видимість габаритів автомобіля. Між тим, в момент покупки автолампи є змога перевірити тільки тип цоколя і геометричні параметри виробу. При тому що найважливіші, тобто світлотехнічні, характеристики придбаної лампочки стають зрозумілими лише після її встановлення в оптику. А часто повноцінний контроль можливий тільки на відповідних стендах.

Маю стару лампу, але маркування затерте. Чи можна обирати нову за геометрією старої?

В цілому так, бо абсолютна більшість ламп має не тільки власні світлотехнічні характеристики, а й власний тип цоколя (або ж геометрію нижньої частини колби). Візьміть до уваги розмір і колір колби, форму і розміри цоколя, порахуйте контакти на ньому та порівняйте їхнє розташування. Маємо попередити, що є ймовірність натрапити на однакові зовні лампу на дві різні потужності – 5 ватт і 21 ватт. Розібратись допоможе така інформація: лампи потужністю порядку 5-10 Вт використовуються в габаритних вогнях і різного роду підсвітці, а потужністю в межах 20 – 25 ватт (вони більш яскраві) – в поворотниках, стоп-сигналах, ліхтарях заднього ходу, задніх протитуманках.

Чи не можна взяти схожу за типорозміром лампу, але іншої потужності?

Не можна. Електрична потужність – в числі найважливіших факторів при виборі автомобільних ламп. Слабка лампа не забезпечить штатних характеристик світлотехніки – потрібного освітлення дороги не буде, сигнали можуть бути просто не видні з потрібних кутів та дистанції. А лампи надмірної потужності можуть легко розплавити пластикові деталі ліхтаря чи фари, а то й роз'єми проводки, влаштувавши коротке замикання і невелику пожежу.

Чому одна лампа працює кілька років, а інша в тому ж ліхтарі – кілька місяців?

Якщо електрообладнання машини, сам ліхтар чи фара справні, все залежить від якості лампи як виробу. Гарантовано довгий ресурс дадуть брендові лампи і справжньою лотереєю буде лампочка no name. Крім того, має значення спосіб, яким досягнуто підвищену потужність. Скажімо, низькоякісні лампи підвищеної потужності для фар споживають більше енергії (додаткові 15-40 Вт), а ще служать набагато менше через перегрівання спіралі. Фірмові якісні автолампи для фар дають продовжений промінь на дорозі, при тому що за рахунок особливого складу газу-галогену в колбах та його високого тиску їхній ресурс залишається стандартним. Виробникам дешевих ламп no name такі сучасні технології недоступні, тож вони просто знижують опір спіралі, викликаючи її більший нагрів і яскраве свічення – але на недовгий строк.

Чи варто купувати світлодіодні (LED) лампи?

Офіційно українські ПДР забороняють використання ламп іншого типу, ніж той, що передбачений виробником. Але вітчизняні автомобілісти, прагнучи більшої безпеки на дорогах, часто обирають LED-лампи для стандартних світлових приладів, розрахованих на звичайні лампи розжарювання. Стосовно сигнальних ліхтарів, то сенсу ставити в них світлодіоди немає, а от щодо фар варто поговорити. Автомобільна фара як завершена оптична система базується на точному розташуванні джерела світла у певній точці відносно рефлектора. Якщо джерело світла (спіраль стандартної галогенки чи елемент LED) в цю фокальну точку не потрапляє, фара погано освітлює дорогу і засліплює інших водіїв.

Проте, в наш час один-два провідні світові виробники навчилися виробляти такі LED-лампи, які потрапляють у фокус звичайної "галогенової" оптики. І в результаті стандартна стара фара отримує дуже привабливі характеристики – в кілька разів більшу яскравість і в кілька разів менше споживання електроенергії. Щоправда, така лампа коштує дуже дорого, у кілька разів дорожче за якісну галогенку.

Якщо коротко

Намагайтесь купувати максимально якісні лампи – врешті-решт, вони не настільки дорогі, щоб економити на цьому. Якщо йдеться про фари головного світла, які втратили яскравість, не поспішайте вирішувати питання за рахунок нових і більш потужних ламп. Вони справді можуть допомогти, але тільки якщо рефлектор фари та її скло незначно втратили свої якості через вік: скло пожовтіло, дещо потьмяніло, а рефлектор зберігає своє дзеркальне покриття. Якщо ж невблаганний вік зіпсував ці два елементи оптики остаточно, доведеться купувати нову фару – і бажано якісну і рідну лампу до неї.