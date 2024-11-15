Як вибрати лампочки для машини: поради автомобілістам

Той, хто хоч раз купував лампочку для свого авто, підтвердить, скільки нюансів може чекати на автовласника у цій елементарній справі. Автожурналісти rbc.ua підготували відповіді на найбільш популярні запитання щодо підбору автоламп.
Про те, як не влаштувати коротке замикання через помилковий вибір лампи, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали AutoBild, Philips та Bosch.
Від багатьох інших запчастин автолампи відрізняє їхній прямий вплив на безпеку руху. Адже лампи – це і освітлення дороги, і поворотники, і стоп-сигнали, і видимість габаритів автомобіля. Між тим, в момент покупки автолампи є змога перевірити тільки тип цоколя і геометричні параметри виробу. При тому що найважливіші, тобто світлотехнічні, характеристики придбаної лампочки стають зрозумілими лише після її встановлення в оптику. А часто повноцінний контроль можливий тільки на відповідних стендах.
В цілому так, бо абсолютна більшість ламп має не тільки власні світлотехнічні характеристики, а й власний тип цоколя (або ж геометрію нижньої частини колби). Візьміть до уваги розмір і колір колби, форму і розміри цоколя, порахуйте контакти на ньому та порівняйте їхнє розташування. Маємо попередити, що є ймовірність натрапити на однакові зовні лампу на дві різні потужності – 5 ватт і 21 ватт. Розібратись допоможе така інформація: лампи потужністю порядку 5-10 Вт використовуються в габаритних вогнях і різного роду підсвітці, а потужністю в межах 20 – 25 ватт (вони більш яскраві) – в поворотниках, стоп-сигналах, ліхтарях заднього ходу, задніх протитуманках.
Не можна. Електрична потужність – в числі найважливіших факторів при виборі автомобільних ламп. Слабка лампа не забезпечить штатних характеристик світлотехніки – потрібного освітлення дороги не буде, сигнали можуть бути просто не видні з потрібних кутів та дистанції. А лампи надмірної потужності можуть легко розплавити пластикові деталі ліхтаря чи фари, а то й роз'єми проводки, влаштувавши коротке замикання і невелику пожежу.
Якщо електрообладнання машини, сам ліхтар чи фара справні, все залежить від якості лампи як виробу. Гарантовано довгий ресурс дадуть брендові лампи і справжньою лотереєю буде лампочка no name. Крім того, має значення спосіб, яким досягнуто підвищену потужність. Скажімо, низькоякісні лампи підвищеної потужності для фар споживають більше енергії (додаткові 15-40 Вт), а ще служать набагато менше через перегрівання спіралі. Фірмові якісні автолампи для фар дають продовжений промінь на дорозі, при тому що за рахунок особливого складу газу-галогену в колбах та його високого тиску їхній ресурс залишається стандартним. Виробникам дешевих ламп no name такі сучасні технології недоступні, тож вони просто знижують опір спіралі, викликаючи її більший нагрів і яскраве свічення – але на недовгий строк.
Офіційно українські ПДР забороняють використання ламп іншого типу, ніж той, що передбачений виробником. Але вітчизняні автомобілісти, прагнучи більшої безпеки на дорогах, часто обирають LED-лампи для стандартних світлових приладів, розрахованих на звичайні лампи розжарювання. Стосовно сигнальних ліхтарів, то сенсу ставити в них світлодіоди немає, а от щодо фар варто поговорити. Автомобільна фара як завершена оптична система базується на точному розташуванні джерела світла у певній точці відносно рефлектора. Якщо джерело світла (спіраль стандартної галогенки чи елемент LED) в цю фокальну точку не потрапляє, фара погано освітлює дорогу і засліплює інших водіїв.
Проте, в наш час один-два провідні світові виробники навчилися виробляти такі LED-лампи, які потрапляють у фокус звичайної "галогенової" оптики. І в результаті стандартна стара фара отримує дуже привабливі характеристики – в кілька разів більшу яскравість і в кілька разів менше споживання електроенергії. Щоправда, така лампа коштує дуже дорого, у кілька разів дорожче за якісну галогенку.
Намагайтесь купувати максимально якісні лампи – врешті-решт, вони не настільки дорогі, щоб економити на цьому. Якщо йдеться про фари головного світла, які втратили яскравість, не поспішайте вирішувати питання за рахунок нових і більш потужних ламп. Вони справді можуть допомогти, але тільки якщо рефлектор фари та її скло незначно втратили свої якості через вік: скло пожовтіло, дещо потьмяніло, а рефлектор зберігає своє дзеркальне покриття. Якщо ж невблаганний вік зіпсував ці два елементи оптики остаточно, доведеться купувати нову фару – і бажано якісну і рідну лампу до неї.
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