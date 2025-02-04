Як вибрати автомобільні килимки для зими: поради водіям

Певно, нікого не здивує, коли ми скажемо, що найбільш правильними килимками у салон авто будуть офіційні вироби з дилерського салону вашого бренда. Але найчастіше за них доведеться чимало переплатити – при тому що за функціоналом і якістю анітрохи не гіршими будуть ті чи інші альтернативні варіанти – треба тільки не помилитись з вибором.

Чому килимки – це так важливо

Людина, необізнана у тонкощах цієї справи, при підборі килимків може зіткнутися з низкою незручностей. Більше того, при помилковому виборі недовго наразитися на певні небезпеки. Справа в тім, що поруч із цим "незначним" аксесуаром знаходяться педалі, якими керується автомобіль. І неадекватний килимок може "згрупуватись" під педалями акселератора або гальма, і заважати їм повністю натискатися. Та й коли килимок під часу руху просто зміщується вбік разом з ногою, ускладнюючи управління, приємного мало.

З іншої точки зору салонні килимки мають затримувати на собі бруд, сміття і вологу, аби ті не потрапляли на штатне покриття підлоги і під нього, загрожуючи штатному килимові забрудненнями, а металу кузова – корозією.

Додаткова вимога – матеріал повинен забезпечувати легке очищення від зібраних забруднень. А ще при видаленні килимка з машини важливо, аби зібрана на ньому вода та бруд тримались у ньому і не потрапили на підлогу автомобіля.

Що треба врахувати при виборі

Підбираючи неоригінальні килимки в машину, врахуйте такі чинники:

– Геометрія. Килимок повинен покривати ділянку підлоги, де знаходяться ноги водія та пасажирів, не перешкоджаючи їхнім рухам. Дуже часто правильна форма допомагає килимку фіксуватись на місці, що дуже важливо для водійського місця;

- Фіксація. Килимок повинен кріпитися до штатних крючків (кнопок) на підлозі, до пластикових обмежувачів або утримуватись за рахунок своєї пружності. Іноді фіксація забезпечується за рахунок того, що зворотній бік матеріалу шорсткий і чіпляється за штатний килим підлоги. Переконайтесь, що килимок (як мінімум водійський) бодай в якісь спосіб дійсно тримається свого місця.

- Жорсткість. Килимок повинен лежати на підлозі, не зміщуючись і не скручуючись.

- Водонепроникність. Матеріал килимка не повинен пропускати воду та пил. У м’яких килимків найчастіше за непроникнення відповідає матеріал основи.

- Місткість. Літній килимок повинен вміщувати більш-менш багато пилу/бруду, зимовий має збирати вологу – просочившись нею (текстильний виріб) чи тримаючи воду вигляді калюжі (гумовий/пластиковий). При тому важливо зрозуміти, скільки вологи та сміття він може утримувати та чи легко його вийняти з машини, не просипавши випадково вміст на підлогу.

- Міцність та зносостійкість. Правильні текстильні килимки мають посилення в районі педалей, щоб витримувати знос від взуття водія. Гумові килимки (точніше, вони можуть бути і пластмасові) бажано обирати з матеріалу, який буде витримувати постійний тиск підборів в районі педалей.

Які бувають килимки для авто

Салонні килимки бувають або універсальними, під будь-яку машину, або спеціально розробленими для конкретної моделі. Другий варіант однозначно краще, адже він затуляє від забруднень і зволоження більшу частину штатного покриття, а ще зазвичай краще фіксується на своєму місці.

Але, те, що комплект заявлено як спеціальний для вашої моделі, ще не означає, що він лежатиме ідеально. Часто їх шиють безвідповідальні напівкустарні виробники, і такі килимки мають недостатню площу і нерівно лежать у складних місцях. Добре було б побачити, як вкладається неоригінальний килимок в таких непростих зонах, як простір під акселератором, на майданчику для відпочинку лівої ноги, навколо центрального тунелю. Майте на увазі, що універсальні килимки в певних межах дають змогу підрізати краї для припасування під конфігурацію інтер'єру.

Навіть для зимового сезону не обов’язково шукати гумові килимки -коритця. Тканинні комплекти надають салону більше затишку, а якщо вони якісні, то й непогано захищають від вологи і забруднень. З одного боку, може здаватися, що гумові килимки-ванночки вміщують більше води, проте насправді коли вони наповняться до верху, їх не вдасться без потопу вийняти з машини. У свою чергу тканинні килимки може і важче мити/прати, проте вони краще за гумові приховують дрібне сміття.

Коротко

Один з варіантів підходу до килимового питання – вважати їх витратним матеріалом, свідомо обираючи дешеві комплекти і купуючи, наприклад, на один сезон. На користь такого способу – справді велика відмінність у ціні на бюджетні килимки, при тому що зовні вони часто мають прийнятний вигляд і певний час його зберігають. Ще один аргумент – щоразу при заміні килимків ви можете оновлювати стиль в інтер’єрі, обираючи різні кольори та оформлення.