Как ветеранам получить деньги за аренду жилья: разъяснение юриста

С марта 2025 года украинские военные ветераны и участники боевых действий могут получить от государства денежную компенсацию за аренду жилья. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №252 от 7 марта 2025 года.

Как ветеранам получить компенсацию за аренду, объяснила РБК-Украина юрист общественной организации "Юридическая сотня" Оксана Нечай.

По ее словам, компенсация является временной поддержкой для тех защитников и защитниц, которые после службы не имеют собственного жилья или не могут им пользоваться из-за войны.

Кто может получить компенсацию

Право на компенсацию имеют:

военнослужащие, мобилизованные после 24 февраля 2022 года, которые принимали участие в боевых действиях, но еще не получили статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

ветераны со статусом УБД или инвалидностью вследствие войны, которые принимали участие в АТО/ООС или защищали Украину от российской агрессии;

полицейские и спасатели, которые воевали против агрессии РФ, но еще не получили статуса УБД или инвалидности.

Выплата предусмотрена, если:

жилье военного разрушено или повреждено из-за боевых действий;

жилье находится на оккупированной или прифронтовой территории;

ветеран проходит реабилитацию амбулаторно более чем в 15 км от места своей регистрации.

Кто не может получить компенсацию

Компенсация не предоставляется тем, кто:

осужден за преступления против Украины (измена, терроризм, нарушение гостайны и т.д.) или тяжкие военные преступления;

имеет жилье, которое соответствует нормам и расположено на подконтрольной Украине территории (кроме случая реабилитации);

уже получает помощь как ВПЛ или субсидии на аренду жилья;

проживает в служебном жилье;

уже получил компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье;

предоставил ложные сведения.

Юрист отмечает, местные власти контролируют фактическое проживание ветерана по арендованному адресу. Проверки проводят минимум раз в два месяца. Если обнаружат, что ветеран более месяца не проживает в квартире, выплату прекращают.

Сколько можно получить

Размер компенсации зависит от города проживания:

в Киеве, Львове, Днепре, Одессе - до 6056 грн в месяц;

в других областных центрах - до 4542 грн;

в других населенных пунктах - до 3028 грн.

Выплаты назначаются на срок действия договора аренды, но не более чем на 6 месяцев. Если ветеран проживает в арендованной квартире неполный месяц, сумма считается пропорционально количеству дней.

Как оформить компенсацию

Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление в местный орган власти или через ЦНАП. Можно обратиться лично или подать документы онлайн.

К заявлению прилагают:

паспорт и ИНН;

военный билет;

договор аренды жилья;

выписку из реестра недвижимости (об отсутствии в собственности жилья);

справки об участии в боевых действиях или прохождении реабилитации;

другие документы, которые подтверждают право на компенсацию.

Решение о выплате принимают в течение 10 рабочих дней после подачи заявления. Средства выплачивают ежемесячно на банковский счет ветерана.

Юрист добавляет: если ветеран меняет жилье, он обязан сообщить об этом местные власти в течение одного дня. Если этого не сделать - выплаты прекращают, а лишние суммы придется вернуть.