Как ветеранам получить деньги за аренду жилья: разъяснение юриста
С марта 2025 года украинские военные ветераны и участники боевых действий могут получить от государства денежную компенсацию за аренду жилья. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №252 от 7 марта 2025 года.
Как ветеранам получить компенсацию за аренду, объяснила РБК-Украина юрист общественной организации "Юридическая сотня" Оксана Нечай.
По ее словам, компенсация является временной поддержкой для тех защитников и защитниц, которые после службы не имеют собственного жилья или не могут им пользоваться из-за войны.
Кто может получить компенсацию
Право на компенсацию имеют:
-
военнослужащие, мобилизованные после 24 февраля 2022 года, которые принимали участие в боевых действиях, но еще не получили статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;
-
ветераны со статусом УБД или инвалидностью вследствие войны, которые принимали участие в АТО/ООС или защищали Украину от российской агрессии;
-
полицейские и спасатели, которые воевали против агрессии РФ, но еще не получили статуса УБД или инвалидности.
Выплата предусмотрена, если:
-
жилье военного разрушено или повреждено из-за боевых действий;
-
жилье находится на оккупированной или прифронтовой территории;
-
ветеран проходит реабилитацию амбулаторно более чем в 15 км от места своей регистрации.
Кто не может получить компенсацию
Компенсация не предоставляется тем, кто:
-
осужден за преступления против Украины (измена, терроризм, нарушение гостайны и т.д.) или тяжкие военные преступления;
-
имеет жилье, которое соответствует нормам и расположено на подконтрольной Украине территории (кроме случая реабилитации);
-
уже получает помощь как ВПЛ или субсидии на аренду жилья;
-
проживает в служебном жилье;
-
уже получил компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье;
-
предоставил ложные сведения.
Юрист отмечает, местные власти контролируют фактическое проживание ветерана по арендованному адресу. Проверки проводят минимум раз в два месяца. Если обнаружат, что ветеран более месяца не проживает в квартире, выплату прекращают.
Сколько можно получить
Размер компенсации зависит от города проживания:
-
в Киеве, Львове, Днепре, Одессе - до 6056 грн в месяц;
-
в других областных центрах - до 4542 грн;
-
в других населенных пунктах - до 3028 грн.
Выплаты назначаются на срок действия договора аренды, но не более чем на 6 месяцев. Если ветеран проживает в арендованной квартире неполный месяц, сумма считается пропорционально количеству дней.
Как оформить компенсацию
Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление в местный орган власти или через ЦНАП. Можно обратиться лично или подать документы онлайн.
К заявлению прилагают:
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паспорт и ИНН;
-
военный билет;
-
договор аренды жилья;
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выписку из реестра недвижимости (об отсутствии в собственности жилья);
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справки об участии в боевых действиях или прохождении реабилитации;
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другие документы, которые подтверждают право на компенсацию.
Решение о выплате принимают в течение 10 рабочих дней после подачи заявления. Средства выплачивают ежемесячно на банковский счет ветерана.
Юрист добавляет: если ветеран меняет жилье, он обязан сообщить об этом местные власти в течение одного дня. Если этого не сделать - выплаты прекращают, а лишние суммы придется вернуть.
Ранее РБК-Украина писало, что процедура подачи заявлений на получение компенсации ветеранам части аренды жилья была усовершенствована.
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