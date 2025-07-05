ua en ru
Сб, 05 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как ветеранам получить деньги за аренду жилья: разъяснение юриста

Украина, Суббота 05 июля 2025 15:14
UA EN RU
Как ветеранам получить деньги за аренду жилья: разъяснение юриста Фото: ветераны могут получить деньги за аренду жилья (freepik.com)
Автор: Анастасия Рокитна, Карина Левицкая

С марта 2025 года украинские военные ветераны и участники боевых действий могут получить от государства денежную компенсацию за аренду жилья. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №252 от 7 марта 2025 года.

Как ветеранам получить компенсацию за аренду, объяснила РБК-Украина юрист общественной организации "Юридическая сотня" Оксана Нечай.

По ее словам, компенсация является временной поддержкой для тех защитников и защитниц, которые после службы не имеют собственного жилья или не могут им пользоваться из-за войны.

Кто может получить компенсацию

Право на компенсацию имеют:

  • военнослужащие, мобилизованные после 24 февраля 2022 года, которые принимали участие в боевых действиях, но еще не получили статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

  • ветераны со статусом УБД или инвалидностью вследствие войны, которые принимали участие в АТО/ООС или защищали Украину от российской агрессии;

  • полицейские и спасатели, которые воевали против агрессии РФ, но еще не получили статуса УБД или инвалидности.

Выплата предусмотрена, если:

  • жилье военного разрушено или повреждено из-за боевых действий;

  • жилье находится на оккупированной или прифронтовой территории;

  • ветеран проходит реабилитацию амбулаторно более чем в 15 км от места своей регистрации.

Кто не может получить компенсацию

Компенсация не предоставляется тем, кто:

  • осужден за преступления против Украины (измена, терроризм, нарушение гостайны и т.д.) или тяжкие военные преступления;

  • имеет жилье, которое соответствует нормам и расположено на подконтрольной Украине территории (кроме случая реабилитации);

  • уже получает помощь как ВПЛ или субсидии на аренду жилья;

  • проживает в служебном жилье;

  • уже получил компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье;

  • предоставил ложные сведения.

Юрист отмечает, местные власти контролируют фактическое проживание ветерана по арендованному адресу. Проверки проводят минимум раз в два месяца. Если обнаружат, что ветеран более месяца не проживает в квартире, выплату прекращают.

Сколько можно получить

Размер компенсации зависит от города проживания:

  • в Киеве, Львове, Днепре, Одессе - до 6056 грн в месяц;

  • в других областных центрах - до 4542 грн;

  • в других населенных пунктах - до 3028 грн.

Выплаты назначаются на срок действия договора аренды, но не более чем на 6 месяцев. Если ветеран проживает в арендованной квартире неполный месяц, сумма считается пропорционально количеству дней.

Как оформить компенсацию

Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление в местный орган власти или через ЦНАП. Можно обратиться лично или подать документы онлайн.

К заявлению прилагают:

  • паспорт и ИНН;

  • военный билет;

  • договор аренды жилья;

  • выписку из реестра недвижимости (об отсутствии в собственности жилья);

  • справки об участии в боевых действиях или прохождении реабилитации;

  • другие документы, которые подтверждают право на компенсацию.

Решение о выплате принимают в течение 10 рабочих дней после подачи заявления. Средства выплачивают ежемесячно на банковский счет ветерана.

Юрист добавляет: если ветеран меняет жилье, он обязан сообщить об этом местные власти в течение одного дня. Если этого не сделать - выплаты прекращают, а лишние суммы придется вернуть.

Ранее РБК-Украина писало, что процедура подачи заявлений на получение компенсации ветеранам части аренды жилья была усовершенствована.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье Ветеран
Новости
Силы обороны атаковали аэродром "Борисоглебск", где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ
Силы обороны атаковали аэродром "Борисоглебск", где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников