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Як ветеранам з інвалідністю отримати допомогу від Червоного Хреста: інструкція

Фото: допомога для військових (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Починаючи з 16 лютого ветерани війни з інвалідністю І або II групи, яка була отримана внаслідок бойових дій, можуть подати заяву на отримання грошової допомоги від Мінветеранів та Червоного Хреста України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду.

Ветерани війни, що отримали інвалідність внаслідок війни зможуть отримувати по 4 тисячі гривень протягом чотирьох місяців.

Як подати заяву?

  • Зайдіть на сторінку веб-сайту;
  • Перейдіть за посиланням "Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни".
  • Пройдіть електронну ідентифікацію за допомогою електронного підпису.
  • Перевірте своє прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону, адресу електронної пошти.
  • Якщо всі дані введено вірно - надішліть заяву.

Якщо виникли труднощі з заповненням заяви, можна переглянути відеоінструкцію.

Після надсилання, заяву буде відправлено до Мінветеранів для підтвердження наявності статусу ветерана війни – особи з інвалідністю І або II групи в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Якщо особа відповідає цьому критерію, тоді знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Червоного Хреста України для подальшої виплати грошової допомоги на вказаний у заяві банківський рахунок.

У разі неотримання виплати у зазначений термін телефонуйте до Мінветеранів. Номер телефону установи можна знайти за посиланням на сторінку уряду.

Нагадаємо, очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що вони разом з Міноборони пропрацьовують цифрове посвідчення ветерана і можливість отримувати сервіси онлайн для ветеранів в додатку "Дія".

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