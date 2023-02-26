Как ветеранам с инвалидностью получить помощь от Красного Креста: инструкция

Ветераны войны, получившие инвалидность в результате войны, смогут получать по 4 тысячи гривен в течение четырех месяцев.

Как подать заявление?

Зайдите на страницу сайта;

Перейдите по ссылке "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны".

Пройдите электронную идентификацию с помощью электронной подписи.

Проверьте свою фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и укажите свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона, адрес электронной почты.

Если все данные введены верно – отправьте заявление.

Если возникли трудности с заполнением заявления, можно просмотреть видеоинструкцию.

После отправки заявление будет отправлено в Минветеранов для подтверждения наличия статуса ветерана войны – лица с инвалидностью I или II группы в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Если лицо соответствует этому критерию, то обезличенные данные заявителя в автоматическом режиме передаются в Красный Крест Украины для последующей выплаты денежной помощи на указанный в заявлении банковский счет.

В случае неполучения выплаты в указанный срок звоните к Минветеранам. Номер телефона учреждения можно найти по ссылке на страницу правительства.