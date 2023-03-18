UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як вберегтися від фейків та маніпуляцій у мережі: поради українцям

Фото: українцям пояснили, розрізнити фейки та маніпуляції у мережі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Від початку повномасштабного вторгнення ворог розпочав не лише збройну агресію проти України, але й інформаційну війну. Українцям порадили, як вберегтися від фейків та маніпуляцій у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

  • Увага на заголовки

Українців закликають у соцмережах звертати уваги на заголовки. Якщо у заголовку використовуються декілька знаків оклику поспіль, застосовуються кольорові позначення або штампи типу: "100% інфа", "терміновий репост" тощо, то це все ознаки фейкових новин.

  • Емоційність повідомлень

У Мінреінтеграції зазначають, що надмірно чуттєва забарвленість контенту може вказувати на фейк. Адже завдання таких новин - "вимкнути" раціональне сприйняття читача.

  • Перевіряйте посилання

Коли у мережі бачили URL-адресу новини чи то "офіційноъ заяви" - обов’язково перевіряйте назву ЗМІ. Для поширення чуток або фейків часто створюють копії відомих та авторитетних сайтів.

  • Першоджерело

Обов'язково потрібно з'ясовувати першоджерело інформації, яку поширюєте. Переглядайте, які ще медіа в Україні чи світі оприлюднили це повідомлення. Відсутність інших публікацій може вказувати на фейк.

  • Обмежте кількість каналів

Це допоможе обмежити потрапляння фейків та маніпуляцій у ваше інформаційне поле. Звертайтеся до перевірених джерел, які несуть відповідальність за оприлюднену інформацію.

Також українцям радять критично ставитися до новин, а також перевірять повідомлення та заклики, які поширюються від імені влади.

Нагадаємо, раніше кіберполіція пояснила, як захистити себе в інтернеті та від онлайн-шахраїв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернетфейки