Как уберечься от фейков и манипуляций в сети: советы украинцам

Внимание на заголовки

Украинцев призывают в соцсетях обращать внимание на заголовки. Если в заголовке используются несколько восклицательных знаков подряд, применяются цветовые обозначения или штампы типа: "100% инфа", "срочный репост" и т.д., то это все признаки фейковых новостей.

Эмоциональность сообщений

В Минреинтеграции отмечают, что чрезмерно чувственная эмоциональность контента может указывать на фейк. Ведь задача таких новостей - "выключить" рациональное восприятие читателя.

Проверяйте ссылку

Если в сети увидели URL-адрес новости или "официального заявления" - обязательно проверяйте название СМИ. Для распространения слухов или фейков часто создаются копии известных и авторитетных сайтов.

Первоисточник

Обязательно нужно выяснять первоисточник распространяемой информации. Просматривайте, какие еще средства массовой информации в Украине или мире обнародовали это сообщение. Отсутствие других публикаций может указывать на фейк.

Ограничьте количество каналов

Это поможет ограничить попадание фейков и манипуляций в ваше информационное поле. Обращайтесь к проверенным источникам, которые несут ответственность за обнародованную информацию.

Также украинцам советуют критически относиться к новостям, а также проверят сообщения и призывы, распространяющиеся от имени власти.