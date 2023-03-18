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Как уберечься от фейков и манипуляций в сети: советы украинцам

Фото: украинцам объяснили, различить фейки и манипуляции в сети (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

С самого начала полномасштабного вторжения враг начал не только вооруженную агрессию против Украины, но и информационную войну. Украинцам посоветовали, как уберечься от фейков и манипуляций в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

  • Внимание на заголовки

Украинцев призывают в соцсетях обращать внимание на заголовки. Если в заголовке используются несколько восклицательных знаков подряд, применяются цветовые обозначения или штампы типа: "100% инфа", "срочный репост" и т.д., то это все признаки фейковых новостей.

  • Эмоциональность сообщений

В Минреинтеграции отмечают, что чрезмерно чувственная эмоциональность контента может указывать на фейк. Ведь задача таких новостей - "выключить" рациональное восприятие читателя.

  • Проверяйте ссылку

Если в сети увидели URL-адрес новости или "официального заявления" - обязательно проверяйте название СМИ. Для распространения слухов или фейков часто создаются копии известных и авторитетных сайтов.

  • Первоисточник

Обязательно нужно выяснять первоисточник распространяемой информации. Просматривайте, какие еще средства массовой информации в Украине или мире обнародовали это сообщение. Отсутствие других публикаций может указывать на фейк.

  • Ограничьте количество каналов

Это поможет ограничить попадание фейков и манипуляций в ваше информационное поле. Обращайтесь к проверенным источникам, которые несут ответственность за обнародованную информацию.

Также украинцам советуют критически относиться к новостям, а также проверят сообщения и призывы, распространяющиеся от имени власти.

Напомним, ранее киберполиция объяснила, как обезопасить себя в интернете и от онлайн-мошенников.

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