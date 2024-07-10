Як уникнути теплового удару під час спеки: поради від МОЗ

Якщо людина довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні, у неї може розвинутися небезпечний стан - тепловий удар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.
Зазвичай тепловий удар виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу.
Якщо ви підозрюєте тепловий удар у себе чи близьких краще відразу звернутись за допомогою, а саме - зателефонуйте за номером 103 - диспетчер допоможе вам сконтактувати з лікарем та за потреби надішле бригаду екстреної медичної допомоги.
Перша допомога при тепловому ударі:
Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу.
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