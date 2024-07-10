Як уникнути теплового удару під час спеки: поради від МОЗ

Нагадаємо, що під час активного сонця ще більш важливо використовувати сонцезахисні засоби. РБК-Україна повідомляло, як обрати та використовувати SPF.

Літо час сонця та засмаги, але інколи все виходить з-під контролю і перележавши під сонцем можна отримати опіки, однак варто пам'ятати, що "Пантенол" не можна наносити на опік. Детальніше про препарат, та як його використовувати в матеріалі РБК-Україна.

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