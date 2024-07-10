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Как избежать теплового удара во время жары: советы от Минздрава

Фото: врачи объяснили, как поступать в случае теплового удара (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Если человек долго находится под воздействием прямых солнечных лучей или в теплом помещении, у него может развиться опасное состояние - тепловой удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

Обычно тепловой удар возникает из-за перегрева тела и нарушения теплового баланса.

Если вы подозреваете тепловой удар у себя или близких лучше сразу обратиться за помощью, а именно - позвоните по номеру 103 - диспетчер поможет вам связаться с врачом и при необходимости пришлет бригаду экстренной медицинской помощи.

Первая помощь при тепловом ударе:

  • перейдите или перенесите пострадавшего в затененное прохладное место;
  • охлаждайте пострадавшего, для этого можно использовать прохладные влажные полотенца или ледяные пакеты (прикладывать на шею, подмышечные впадины, пах);
  • если пострадавший в сознании, давайте ему пить воду, но небольшими порциями;
  • в случае рвоты, положите человека на бок;
  • следите за состоянием пострадавшего: дыханием, пульсом и сознанием до прибытия медицинской помощи.

Тепловой удар представляет собой опасное состояние, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь.

Напомним, что во время активного солнца еще более важно использовать солнцезащитные средства. РБК-Украина сообщало, как выбрать и использовать SPF.

Лето - время солнца и загара, но иногда все выходит из-под контроля и перележав под солнцем можно получить ожоги, однако следует помнить, что "Пантенол" нельзя наносить на ожог. Детальнее о препарате, и как его использовать в материале РБК-Украина.

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Министерство здравоохранения Украины