Как избежать теплового удара во время жары: советы от Минздрава

Если человек долго находится под воздействием прямых солнечных лучей или в теплом помещении, у него может развиться опасное состояние - тепловой удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.
Обычно тепловой удар возникает из-за перегрева тела и нарушения теплового баланса.
Если вы подозреваете тепловой удар у себя или близких лучше сразу обратиться за помощью, а именно - позвоните по номеру 103 - диспетчер поможет вам связаться с врачом и при необходимости пришлет бригаду экстренной медицинской помощи.
Первая помощь при тепловом ударе:
Тепловой удар представляет собой опасное состояние, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь.
Напомним, что во время активного солнца еще более важно использовать солнцезащитные средства. РБК-Украина сообщало, как выбрать и использовать SPF.
Лето - время солнца и загара, но иногда все выходит из-под контроля и перележав под солнцем можно получить ожоги, однако следует помнить, что "Пантенол" нельзя наносить на ожог. Детальнее о препарате, и как его использовать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.