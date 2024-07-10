Как избежать теплового удара во время жары: советы от Минздрава

Напомним, что во время активного солнца еще более важно использовать солнцезащитные средства. РБК-Украина сообщало, как выбрать и использовать SPF.

Лето - время солнца и загара, но иногда все выходит из-под контроля и перележав под солнцем можно получить ожоги, однако следует помнить, что "Пантенол" нельзя наносить на ожог. Детальнее о препарате, и как его использовать в материале РБК-Украина.

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