Як уникнути штрафів за порушення громадського порядку на Новий рік: роз’яснення юриста

Новий рік - час святкувань, радості та зустрічей з рідними, але разом із радісними миттєвостями настає і період підвищеної активності порушень громадського порядку. Особливо під час новорічних свят, коли кількість правопорушень у сфері громадського порядку збільшується.

Це може стосуватися порушень тиші, вживання алкоголю у громадських місцях, а також організації масових заходів без належних дозволів.

Порушення тиші під час святкувань

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), порушення тиші регулюється статтею 182. Нічний час в Україні встановлено з 22:00 до 8:00, проте у святкові дні можливі винятки, залежно від рішень місцевих органів влади. Порушення тиші може включати гучну музику, крики, розмови, що заважають відпочинку.

Для громадян штраф становить від 85 до 255 гривень, для посадових осіб або бізнесменів - від 255 до 510 гривень. Якщо порушення повторюється, сума штрафу може сягати до 2550 гривень, а також є можливість конфіскації звуковідтворювальних приладів або піротехнічних засобів.

Розпивання алкоголю у громадських місцях

Стаття 178 КУпАП забороняє розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях, таких як парки, вулиці, сквери, стадіони, громадський транспорт тощо. Це правило діє навіть під час святкувань, і порушення може призвести до штрафу від 17 до 119 гривень за перше та повторне порушення.

Крім того, особи, які неодноразово порушують це правило, можуть бути оштрафовані на суму від 170 до 340 гривень або піддатися громадським роботам. Якщо порушення супроводжується хуліганськими діями або агресією, санкції можуть бути ще суворішими - від адміністративного арешту до позбавлення волі.

Перебування у стані сп’яніння в громадських місцях

Перебування в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння в громадських місцях може призвести до штрафу від 17 до 85 гривень за перше порушення. Якщо ж особа вчиняє хуліганські дії чи порушує громадський порядок, штраф може збільшитись до 170 гривень. Також, може бути застосований адміністративний арешт.

"У разі загрози життю (наприклад, особа впала у сніг, непритомна) - передбачено виклик швидкої допомоги, а не покарання. Це передбачено ст. 41 закону України "Про Національну поліцію" (Поліцейське піклування)", - зазначає юрист.

Організація незаконних масових заходів

Під час святкувань, особливо новорічних, масові заходи, такі як концерти, ярмарки чи акції, повинні організовуватись за погодженням з місцевими органами влади. Якщо захід проходить без дозволу, організатори можуть бути оштрафовані на суму від 170 до 1700 грн або навіть затримані.

Загроза масових заворушень або порушення громадського порядку під час таких заходів може призвести до кримінальної відповідальності - позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Правила для проведення новорічних ярмарків і святкових заходів

"За всі порушення під час святкувань передбачена адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. Організаторам заходів варто заздалегідь узгоджувати усі деталі з місцевою владою, а громадянам - дотримуватися встановлених правил, аби уникнути штрафів", - зазначає Наталя Гнатик.

Порушення цих правил може призвести до штрафів або навіть до кримінальної відповідальності, залежно від серйозності правопорушення.