Как избежать штрафов за нарушение общественного порядка на Новый год: разъяснение юриста

Новый год - время праздников, радости и встреч с близкими, но вместе с радостными моментами наступает и период повышенной активности нарушений общественного порядка. Особенно во время новогодних праздников, когда количество правонарушений в сфере общественного порядка увеличивается.

Это может касаться нарушений тишины, употребления алкоголя в общественных местах, а также организации массовых мероприятий без должных разрешений.

Нарушение тишины во время праздников

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), нарушение тишины регулируется статьей 182. Ночной час в Украине установлен с 22:00 до 8:00, однако в праздничные дни могут быть исключения, в зависимости от решений местных органов власти. Нарушение тишины может включать громкую музыку, крики, разговоры, которые мешают отдыху.

Для граждан штраф составляет от 85 до 255 грн, для должностных лиц или предпринимателей - от 255 до 510 гривен. Если нарушение повторяется, сумма штрафа может составлять до 2550 гривен, а также есть возможность конфискации звуковоспроизводящей аппаратуры или пиротехнических средств.

Распитие алкоголя в общественных местах

Статья 178 КУоАП запрещает распитие алкогольных напитков в общественных местах, таких как парки, улицы, скверы, стадионы, общественный транспорт и т.д. Это правило действует даже во время праздников, и нарушение может привести к штрафу от 17 до 119 гривен за первое и повторное нарушение.

Кроме того, лица, которые неоднократно нарушают это правило, могут быть оштрафованы на сумму от 170 до 340 гривен или подвергнуты общественным работам. Если нарушение сопровождается хулиганскими действиями или агрессией, санкции могут быть еще более строгими - от административного ареста до лишения свободы.

Пребывание в состоянии опьянения в общественных местах

Пребывание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в общественных местах может привести к штрафу от 17 до 85 гривен за первое нарушение. Если же лицо совершает хулиганские действия или нарушает общественный порядок, штраф может увеличиться до 170 гривен. Также, может быть применен административный арест.

"В случае угрозы жизни (например, человек упал в снег, без сознания) - предусмотрено вызов скорой помощи, а не наказание. Это предусмотрено ст. 41 закона Украины "О Национальной полиции" (Полицейское попечение)", - отмечает юрист.

Организация незаконных массовых мероприятий

Во время праздников, особенно новогодних, массовые мероприятия, такие как концерты, ярмарки или акции, должны организовываться с согласования местных органов власти. Если мероприятие проходит без разрешения, организаторы могут быть оштрафованы на сумму от 170 до 1700 гривен или даже задержаны.

Угроза массовых беспорядков или нарушение общественного порядка во время таких мероприятий может привести к уголовной ответственности - лишению свободы на срок от 5 до 8 лет.

Правила для проведения новогодних ярмарок и праздничных мероприятий

"За все нарушения во время праздников предусмотрена административная или даже уголовная ответственность. Организаторам мероприятий стоит заранее согласовывать все детали с местной властью, а гражданам - соблюдать установленные правила, чтобы избежать штрафов", - отмечает Наталья Гнатик.

Нарушение этих правил может привести к штрафам или даже к уголовной ответственности, в зависимости от серьезности правонарушения.