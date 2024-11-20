ua en ru
Ср, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как избежать штрафов при пересечении железнодорожных путей: основные правила для водителей

Среда 20 ноября 2024 18:00
UA EN RU
Как избежать штрафов при пересечении железнодорожных путей: основные правила для водителей Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Железнодорожный переезд является одним из наиболее опасных участков дороги для водителей и пассажиров. Несоблюдение правил дорожного движения (ПДД) в таких местах может привести к серьезным последствиям и предусматривает суровые наказания.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Содержание

  1. Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил на переездах
  2. Основные правила безопасности на железнодорожных переездах
  3. Когда проезд запрещен

Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил на переездах

В соответствии со статьей 123 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за игнорирование правил движения на железнодорожных переездах налагается штраф в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн).

Если водитель проезжает переезд в запрещенных условиях, возможны следующие санкции:

  • Штраф 50 необлагаемых минимумов (850 грн) с изъятием транспортного средства (по решению).
  • Лишение водительских прав на срок от 6 до 12 месяцев (возможно изъятие авто).
  • Административный арест на 7-10 суток с возможностью изъятия транспортного средства.

Для водителей-перевозчиков или при перевозке опасных грузов наказание ужесточается:

  • Лишение водительских прав на срок от 1 до 3 лет (с изъятием автомобиля или без).
  • Административный арест на 10-15 суток (с возможным изъятием авто).

Основные правила безопасности на железнодорожных переездах

  1. Пересекать железнодорожные пути можно исключительно в местах, оборудованных для этого.
  2. Водитель обязан выполнять требования шлагбаума, световых и звуковых сигналов, дорожных знаков, разметки, а также инструкции дежурного на переезде.
  3. В случае запрещения движения необходимо останавливаться перед стоп-линией, знаком "Стоп", шлагбаумом или светофором, оставляя безопасное расстояние до ближайшего рельса (не менее 10 м, если другие средства отсутствуют).
  4. Если разметка или знаки отсутствуют, переезд разрешен только в один ряд.

Когда проезд запрещен

  • Очередной сигнализирует о запрещении движения (жезл, флажок или вытянутые руки).
  • Шлагбаум опущен или начал опускаться.
  • Светофор или звуковой сигнал указывают на запрет независимо от положения шлагбаума.
  • На переезде или за ним есть пробка, которая заставит остановиться на путях.
  • К переезду близится поезд или другой подвижной состав (локомотив, дрезина).

Соблюдение этих правил поможет избежать опасных ситуаций и штрафов.

При подготовке публикации были использованы материалы: Правила дорожного движения и Административный Кодекс Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Штрафы Водители
NEWS
Посольство США предупредило о возможной "серьезной атаке" на Украину
Посольство США предупредило о возможной "серьезной атаке" на Украину
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте