Как избежать штрафов при пересечении железнодорожных путей: основные правила для водителей
Железнодорожный переезд является одним из наиболее опасных участков дороги для водителей и пассажиров. Несоблюдение правил дорожного движения (ПДД) в таких местах может привести к серьезным последствиям и предусматривает суровые наказания.
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
Содержание
- Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил на переездах
- Основные правила безопасности на железнодорожных переездах
- Когда проезд запрещен
Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил на переездах
В соответствии со статьей 123 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за игнорирование правил движения на железнодорожных переездах налагается штраф в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн).
Если водитель проезжает переезд в запрещенных условиях, возможны следующие санкции:
- Штраф 50 необлагаемых минимумов (850 грн) с изъятием транспортного средства (по решению).
- Лишение водительских прав на срок от 6 до 12 месяцев (возможно изъятие авто).
- Административный арест на 7-10 суток с возможностью изъятия транспортного средства.
Для водителей-перевозчиков или при перевозке опасных грузов наказание ужесточается:
- Лишение водительских прав на срок от 1 до 3 лет (с изъятием автомобиля или без).
- Административный арест на 10-15 суток (с возможным изъятием авто).
Основные правила безопасности на железнодорожных переездах
- Пересекать железнодорожные пути можно исключительно в местах, оборудованных для этого.
- Водитель обязан выполнять требования шлагбаума, световых и звуковых сигналов, дорожных знаков, разметки, а также инструкции дежурного на переезде.
- В случае запрещения движения необходимо останавливаться перед стоп-линией, знаком "Стоп", шлагбаумом или светофором, оставляя безопасное расстояние до ближайшего рельса (не менее 10 м, если другие средства отсутствуют).
- Если разметка или знаки отсутствуют, переезд разрешен только в один ряд.
Когда проезд запрещен
- Очередной сигнализирует о запрещении движения (жезл, флажок или вытянутые руки).
- Шлагбаум опущен или начал опускаться.
- Светофор или звуковой сигнал указывают на запрет независимо от положения шлагбаума.
- На переезде или за ним есть пробка, которая заставит остановиться на путях.
- К переезду близится поезд или другой подвижной состав (локомотив, дрезина).
Соблюдение этих правил поможет избежать опасных ситуаций и штрафов.
При подготовке публикации были использованы материалы: Правила дорожного движения и Административный Кодекс Украины.
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