Як уникнути розшуку через військовий облік: інструкція від ТЦК
В умовах війни дотримання правил військового обліку стає критично важливим для безпеки України. Недбале ставлення до цього питання може призвести до серйозних наслідків, зокрема - оголошення в розшук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Волинського обласного ТЦК та СП.
Чоловіки призовного віку та медичні працівники мають дотримуватись правил військового обліку. Зокрема, вчасної зміни статусу у військовому реєстрі.
Якщо громадянин змінив місце проживання, навчання, роботи або стан здоров’я, він має оновити свої дані у військовому реєстрі. Для цього йому потрібно звернутися до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Окрім цього, для оновлення своїх даних, він може подати заяву через офіційні онлайн-сервіси. Варто зауважити, що це стосується й тих громадян, які виїхали за кордон.
Якщо вас оголосили в розшук
Відповідно до законодавства, громадян, які не оновили свої дані у військовому реєстрі, можуть оголосити в розшук. Своєю чергою, це може спричинити додаткові труднощі під час перетину кордону або отримання документів.
Щоб уникнути таких проблем:
- Завчасно повідомляйте про зміни у своєму статусі.
- Звертайтеся до ТЦК та СП за консультаціями щодо можливих питань.
- Виконуйте законодавчі вимоги стосовно військового обліку.
Раніше ми писали, за які порушення військовозобов'язані можуть отримати штраф. Найпоширенішими підставами для штрафу є неоновлення даних у ТЦК та СП. Ще однією з найпопулярніших підстав для штрафу є неявка по повістці. Зокрема, якщо людина приходить у ТЦК з затримкою.